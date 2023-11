Lío en el City-Liverpool: Klopp tuvo que mediar en la ‘pelea’ entre Guardiola y Darwin Núñez

El partido entre el Manchester City y el Liverpool ha estado lleno de anécdotas y ha finalizado con alta tensión entre los dos equipos. Más allá del resultado, un empate a uno que mantiene la lucha de tú a tú por el liderato abierta, el encuentro ha estado protagonizado por un rifirrafe entre Pep Guardiola y Darwin Núñez. También estuvo marcada por la avioneta que sobrevoló el Etihad, quejándose por los 10 puntos de sanción al Everton y la posibilidad de que no se sancione al club citizen pese a contar con más de 100 infracciones, tildando a la liga de «corrupta».

Los aficionados del Everton, máximo rival del Liverpool, aprovecharon el duelo de los reds ante el City para clamar contra la decisión de la FA de sancionar a los toffees con 10 puntos por incumplir el fair play financiero, mientras que el Manchester City aún no ha sido castigado. Sobre el equipo de Guardiola pesan más de un centenar de denuncias por incumplimiento del reglamento financiero de la Premier League.

Una avioneta sobrevuela el Etihad Stadium con una pancarta que dice “PREMIER LEAGUE = CORRUPTO # Up The F*cking Toffees – # Everton Football Club” Una acción llevada a cabo por la afición del Everton, que recientemente recibió una deducción de 10 puntos por incumplimiento del… pic.twitter.com/gmVMkKV7XP — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 25, 2023

Se ha llegado a especular con que podría ser condenado al descenso, si se compara con la sanción recibida por el Everton, aunque parece improbable. Pero el hecho de que el City aún no haya sido sancionado, ha llevado a los hinchas del Everton a aprovechar la relevancia del encuentro para fletar una avioneta que sobrevuele el estadio de los skyblues, bajo el lema «Premier League = corrupta», junto a una serie de siglas que lo identifican con la afición del Everton.

Enganchón entre Guardiola y Darwin

Aunque la imagen del partido la dejaron Darwin Núñez y Pep Guardiola. El jugador vio algo que no le gustó en el técnico y no dudó en salir a por él al término del encuentro, después de que el entrenador se despidiera con un efusivo choque de manos y un abrazo con Jurgen Klopp. Al parecer, al uruguayo no le gusto esa intensidad del catalán con su entrenador y se lo recriminó.

El pique entre Pep Guardiola y Darwin Núñez al término del City-Liverpool 👀#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/YneXoAMXEW — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2023

Klopp tuvo que intervenir para evitar que la situación fuese a mayores. Ante un Guardiola incrédulo, que buscaba darle sus explicaciones al uruguayo, el entrenador del Liverpool y varios de sus asistentes trataron de evitarlo. El alemán se llevó a su delantero, mientras que parte del staff de Klopp apartó al técnico del City.

Partido por la Premier

El encuentro celebrado en el Etihad Stadium era un duelo de poder a poder por el título. Al contrario que el pasado curso, en el que el Liverpool se descartó nada más comenzar la competición, esta temporada han empezado con buen pie y son claros aspirantes a llevarse el triunfo final en la Premier League. También lo hará un Manchester City que tiene por delante el complicado reto de revalidar el triplete.

El encuentro concluyó con empate a uno. Erling Haaland fue el encargado de adelantar al equipo local poco antes de que se cumpliera la media hora de juego en Mánchester. Ya en la segunda parte, cuando todo apuntaba a una victoria de los skyblues, Trent Alexander-Arnold hizo el gol que ponía las tablas en el marcador.