El delantero del Bayern de Múnich y de la selección polaca, Robert Lewandowski, secunda la decisión de su combinado nacional de no jugar contra Rusia la repesca para el Mundial de Qatar 2022. «No me imagino jugando contra Rusia si se mantiene la agresión a Ucrania», ha declarado. Polonia y Rusia están citadas el próximo 24 de marzo en Moscú con el billete en juego hacia la cita mundial del próximo invierno.

«¡Se acabaron las palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión de la Federación Rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones checa y sueca y para presentar una posición común a la FIFA», escribió el presidente de la federación polaca, Cezary Kulesza.

Una idea con la que también coincide Robert Lewandowski, el jugador más destacado de la selección de Polonia. El delantero del Bayern de Múnich reconoce que no está por la labor de jugar el encuentro de la repesca del Mundial 2022 con Rusia y hacer como si no estuviera pasando lo que está ocurriendo desde que esta semana llevaran a cabo la invasión de Ucrania.

«¡Es la decisión correcta! No me puedo imaginar jugar un partido contra Rusia en una situación en la que mantiene la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos hacer ver que no pasa nada», respondió Lewandowski.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF

— Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022