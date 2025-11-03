Koke: «¿Afectarme las críticas? Disfruto de cada día porque cada vez soy más mayor y todo terminará»

Oh capitán, mi capitán. Koke tomó la palabra antes de que el Atlético busque ante el Saint Gilloise su segunda victoria del curso en Champions. El capitán, que disputa su 17ª temporada como rojiblanco, ha mostrado un gran nivel en el inicio del curso que le ha permitido dejar atrás la críticas de otras temporadas. Ha emergido esta temporada combinando suplencias con titularidades. No le importa el lugar, sólo quiere que el Atlético gane.

«¿Afectarme las críticas? Siempre disfruto, sobre todo cuando ganamos. Lo que me importa es que gane mi equipo. Puedo estar bien o mal, son fases por las que todos pasamos. Disfruto cada día al máximo, cada vez voy siendo más mayor, el día de mañana terminará e intento disfrutar cada minuto que me pongo esta camiseta. Juegue más o menos lo importante es que gane el Atleti, así es como disfruto», aseguró Koke.

En ausencia de Barrios, se busca compañero para Koke en el centro del campo. «Si me toca jugar, con cualquiera me encuentro bien, son de grandísimo nivel. Pablo, por ejemplo tiene más recorrido, más físico que Álex, que tiene más visión y llegada al gol… Thiago baja mucho a recibir, Conor es más agresivo, Johnny cuando le toque jugar tiene otro perfil. Hay que adaptarse al que tengas pero son jugadores de grandísimo nivel y son jóvenes, que eso me pone contento porque son los que tendrán que tirar de esto», detalló.

Koke también ofreció la que para él es la principal mejora del Atlético. «La contundencia en las dos áreas, es lo que te hace ganar los partidos. En casa nos sentimos cómodos con nuestra gente, es la realidad. Fuera de casa también hemos algún buen partido pero sin ser contundentes. Trabajamos para sacar los partidos adelante y en casa ser lo fuertes que somos. Tenemos que continuar así», desveló.