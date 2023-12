Klopp tira un dardo a la UEFA: «Me gusta que entendamos que no puede hacer lo que quiera»

Jurgen Klopp se ha pronunciado sobre la sentencia de la Superliga, dejando un recado a la UEFA. El entrenador del Liverpool ha manifestado que es positivo que se ponga en cuestión el «abuso de poder» que ejerce el organismo que rige el fútbol europeo, según lo dictado por el TJUE. El alemán ha señalado que le «gusta» que se entienda que «la UEFA y otras federaciones no pueden hacer simplemente lo que quieran», puesto que en los últimos años se implementan «más competiciones y más partidos y nadie dice nada».

El técnico del conjunto inglés ha mostrado su postura favorable a que se ponga en cuestión el orden del fútbol actual, aunque sigue teniendo discrepancias con el nuevo formato, pese a que su club fue uno de los socios fundadores. «Me gusta que haya un poco de movimiento, pero mi opinión al respecto de la Superliga es la misma», ha destacado Klopp tras el dardo lanzado a la UEFA.

El Liverpool es uno de los equipos que formó parte de la creación de la competición que pretende sustituir a la Champions League. Sin embargo, después del rechazo que causó en el fútbol inglés la noticia, todos los equipos de la Premier que formaban el club de los 12 fundadores terminaron dando la espalda al proyecto. A pesar de que la sentencia les ha dado la razón, reconociendo el monopolio del ente que dirige Ceferin, excepto Real Madrid, Barcelona y Juventus, el resto de clubes mantienen su postura.

Sin embargo, el CEO de la Superliga, Bernd Reichart, ha desvelado que muchos de los clubes que han mostrado su rechazo público a la competición, tras confirmarse la luz verde hacia el proyecto, le han mostrado de forma privada su apoyo. «Alguno de los que hoy han dicho ‘no’ me han llamado y me han dicho ‘decimos no, pero aquí estamos’», ha señalado el directivo tras conocerse la resolución.

Los ingleses se alinean con la UEFA

Los clubes ingleses han mostrado su total rechazo al nuevo proyecto. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal y Chelsea son los seis de la Premier League que participaron en su creación, aunque ante la amenaza de ser sancionados y expulsados por la FA y por la UEFA, decidieron recular y ponerse en contra de la nueva competición. Sin embargo, a pesar de mostrar su repulsa, no han hecho efectiva su salida del proyecto.

En el caso de los ingleses, la que decidan los tribunales de la Unión Europea no tiene por qué ser vinculante. En su momento, firmaron un compromiso de no poder participar en competiciones no reconocidas por la Premier y por la Federación y, al no formar parte de los 27 estados miembros de la UE, pueden ser sancionados por parte de las instituciones británicas.

La Superliga, «cuanto antes»

Jurgen Klopp ha reconocido que no está mal que se cuestione a la UEFA, puesto que en los últimos años ha incrementado el número de partidos tanto a nivel de clubes como de selecciones, sin que nadie haya podido evitarlo. De hecho, con la nueva Champions, que entrará en vigor la próxima temporada, se jugarán un mínimo de dos partidos más por club, pudiendo llegar a cuatro más. Una circunstancia que comprimirá aún más el calendario, pero que no llevará a los clubes a percibir una cantidad de dinero mucho mayor de la actual.

Estas últimas acciones de la UEFA no convencen a Klopp y desde la Superliga, tienen claro cuál debe ser el objetivo. Reichart aprovechó la sentencia favorable para hablar en diferentes medios de comunicación y anunció que el objetivo es «salir cuanto antes». El CEO de la Superliga afirmó que trabajarán en los próximos meses con el objetivo de consolidar una idea que viene para revolucionar el fútbol actual, tal y como lo conocemos.

Para ello, necesitan el apoyo de los grandes de Europa y también de los diferentes organismos. Por ello, señaló que se sentarán a hablar con quien sea necesario, con el objetivo de poder dar forma a un formato que ya tienen claramente pensado cómo será y que será accesible para cualquier club del viejo continente, en función de sus méritos deportivos.

El objetivo pasa por la creación de tres categorías, dividas en Superliga Star, Superliga Gold y Superliga Blue. En total, serán 64 los equipos que estén en ellas, con 32 clubes en la tercera categoría, a la que se accederá por los méritos cosechados en las ligas nacionales. A partir de ahí, habrá un sistema de ascensos y descensos que permitirá que todos los clubes pasen de una a otra categoría y vayan consolidándose en la élite europea si así lo merecen.

Pese a las críticas que se han generado, Reichart ha manifestado que el sistema planteado es mucho más accesible para los clubes que el que tiene en la actualidad la UEFA. Se eliminarían las fases previas, por lo que cualquier equipo de Europa que cumpla con un buen papel en su campeonato, podrá acceder de forma directa, como mínimo, a la categoría Blue y, a partir de ahí, ir subiendo niveles al término de la temporada.