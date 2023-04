Klopp confirma que el Liverpool se retira de la puja por Bellingham

El Liverpool no irá a por Bellingham. Jürgen Klopp así lo ha confirmado en sala de prensa después de que la prensa inglesa publicara que los reds se retiraban de la puja por el futbolista del Borussia Dortmund. «No hay nada que decir, para ser honesto. Nunca he entendido por qué hablamos constantemente de cosas que teóricamente no podemos tener. Lo que necesitamos y queremos lo intentamos absolutamente todo para conseguirlo», comentó el técnico.

Los ingleses no están dispuestos a pagar más de 115 millones de euros para firmar al atacante británico y no ven con buenos ojos entrar en una puja con el Real Madrid. El preparador germano comparó el fichaje de Bellingham con un Ferrari: «No somos niños. Pregúntale a un niño de 5 años qué quiere para Navidad y te dice un Ferrari. No dirías que es una buena idea, dices que no podemos pagarlo y ¡tú no sabes conducir!».

Desde hace unos meses, Liverpool y Real Madrid son los favoritos para fichar a la nueva joya del fútbol inglés. El Borussia Dortmund cuenta con él pero estaría dispuesto a dejarle salir siempre y cuando llegue una oferta que cumpla con sus expectativas. Se estima que el fichaje podría costar unos 100 millones de euros más 50 en variables. Tras la retirada del Liverpool de la puja, los blancos se quedan como principales favoritos para firmar al jugador del Dortmund aunque tampoco harán locuras para ficharle.

Desgraciadamente para el conjunto de Carlo Ancelotti, el Manchester City se ha metido de por medio en la operación y cuenta con la baza de Erling Haaland para convencer al centrocampista además de los petrodólares. Los citizens quieren usar al delantero, que coincidió con el inglés durante dos campañas en el conjunto germano, para convencerle de que su sitio está en la Premier y no en la Liga. Aunque todo apunta a que su destino final será el Real Madrid. Los últimos rumores apuntan a que los blancos siguen siendo los favoritos para hacerse con sus servicios.