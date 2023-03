El Real Madrid enseñó a Jude Bellingham de lo que es capaz de hacer en las noches europeas. Pese a que tenía pie y medio en la próxima ronda de la Champions League, los de Carlo Ancelotti volvieron a demostrar la grandeza de un club que ha ganado esta competición en 14 ocasiones. Por si el joven mediocentro inglés tenía dudas, su compatriota Rio Ferdinand, quiso dejárselo claro tras el encuentro.

«Si Bellingham ha visto el partido y debe elegir entre Real Madrid o Liverpool, sólo verá una opción de dónde ir (Real Madrid). Y puede que no ganen la Champions, pero como jugador miras y dices: ‘Aquí hay más títulos…’», decía el ex futbolista de la selección inglesa y del Manchester United.

Y es que el futuro de Bellingham es toda una incógnita. El Liverpool es uno de los equipos que más fuerza está haciendo para hacerse con los servicios del futbolista del Borussia Dortmund y arrebatárselo al Real Madrid, pero la situación actual del equipo de Klopp no es la idónea para convencer al jugador. El hecho de que hayan quedado eliminados en Champions League a las primeras de cambio y con serias opciones de no clasificarse para la próxima temporada, no ayudan a la hora de la decisión de la perla del Borussia.

En cambio, el Real Madrid cuenta con todos los alicientes para atraer a Bellingham y ya ha movido ficha para que recale en el Santiago Bernabéu este verano. Desde Valdebebas saben que el inglés saldrá este verano y el objetivo principal es tratar de convencerle. Los blancos no pagarán más de 130 millones de euros, una cifra que el propio Liverpool, como otros clubes de la Premier League, pueden superar con creces.

El conjunto blanco cuenta con los méritos deportivos y ha vuelto a demostrar un día más que Rio Ferdinand tiene razón con sus últimas palabras. Si el jugador vio el partido de vuelta entre sus dos pretendientes, debe tener claro su destino.

Rio Ferdinand has said Jude Bellingham's decision between Liverpool and Real Madrid is a no-brainer based on the current eveidence.@btsportfootball pic.twitter.com/j4fwJ9RTym

— Football España (@footballespana_) March 16, 2023