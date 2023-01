El Real Madrid repite el ‘plan Tchouaméni’ con Bellingham

El Real Madrid tiene trazado el plan Jude Bellingham desde hace varios meses para tratar de hacerse con su fichaje. El club blanco sabe que no podrá igualar la oferta económica de sus competidores -especialmente Manchester City y PSG-, pero sabe perfectamente como trabajar para tratar de ganar la carrera al resto de los equipos que también quieren hacerse con los servicios del centrocampista inglés, que será uno de los grandes deseos del mercado de verano.

El Real Madrid está repitiendo el mismo plan que ejecutaron con Aurélien Tchouaméni para hacerse con sus servicios el pasado verano. El club blanco, encabezado por Juni Calafat, lleva muchos meses haciendo un importante trabajo de campo para hacerse con el fichaje del inglés. El procedimiento está siendo el mismo que emplearon con el francés y con otros muchos jugadores que ahora son titulares en el primer equipo.

El plan del Real Madrid se basa en acercar posturas a los tres pilares de cualquier jugador. El primero el club. En este caso, con el Borussia Dortmund mantiene una gran relación a través de Hans-Joachim Watzke, CEO del conjunto alemán. Por lo que este primer acercamiento ha sido sencillo. De hecho, los alemanes fueron los primeros en conocer el interés de los blancos y los encargados de dar el ok para que la entidad presidida por Florentino Pérez siguiese adelante con su objetivo.

Por otro lado, el Real Madrid siempre se sienta con los representantes del futbolista a los que quiere, algo que ya ha hecho con los del inglés. Y por último, se acerca a su familia, a la que le explica cómo será la vida del futbolista en la capital de España. En este caso, este punto es especialmente importante, ya que Bellingham tiene una relación muy cercana a los suyos.

El «sí» del jugador

El Real Madrid ya ha trazado el plan y lo está ejecutando con acierto por el momento. Y es que, como ha contado OKDIARIO, el club blanco ya tiene el «sí» del jugador. El futbolista conoce a la perfección cuáles son las intenciones del 14 veces campeón de Europa con él y cuál sería su contrato si termina decantándose por los blancos. La propuesta es firme y constará de un contrato de seis años y un sueldo superior a los 10 millones de euros. Repitiendo la fórmula empleada con otros jóvenes como Camavinga y Tchouaméni.

Respecto al precio que pagará, el Real Madrid siempre ha tenido claro que no iba a tirar la casa por la ventana para fichar a Bellingham ni a nadie. Lo que no quiere decir que no fuese a pagar una cantidad justa por un futbolista que ya ha demostrado que está preparado para guiar cualquier centro del campo. Por ello, desde Valdebebas preparan una oferta que podría superar por poco los 120 millones de euros, incluyendo diferentes objetivos. Si bien es cierto que otros equipos están dispuestos ofrecer más, desde el Bernabéu esperan que el deseo del jugador pese más.