Jorge Mendes deja en el aire la continuidad de Ansu Fati en el Barça

A Ansu Fati le funcionó su gran enfado ante el Celta de Vigo, cuando se pasó gran parte del segundo tiempo calentando en la banda para no jugar ningún minuto, con su consiguiente mosqueo en el banquillo. Tres días más tarde, ante el Mallorca, titularidad para él medio año después de la última, desde el 20 de octubre. Pese a ello, pese a su mejoría y el aumento de los minutos del joven en las últimas semanas, su agente Jorge Mendes ha dejado en el aire cualquier atisbo de la continuidad de Ansu Fati en el Barça.

«No lo sé todavía», era la respuesta que daba Jorge Mendes al ser cuestionado por el futuro de Ansu Fati en el Barça, una respuesta incierta que es síntoma de la situación actual del futbolista, en un puesto alejado de la rotación de Hansi Flick y con una aparentemente difícil posibilidad para voltearlo.

Ansu Fati ha disputado esta temporada tan solo 253 minutos de juego, teniendo en cuenta que en este último partido jugó una hora la situación del resto de la temporada le deja en el más absoluto ostracismo. Tampoco se puede decir que su partido ante el Mallorca invita a pensar que su situación va a dar un vuelco a partir de ahora, más cuando se avecinan los partidos más importantes del año, en plena recta final de la Liga, con el Real Madrid aún respirando en el cogote y con el Clásico a la vista, con las duras semifinales de Champions League ante el Inter de Milán y con la final de Copa del Rey ante los blancos en otro Clásico más.

Los minutos que ha tenido Ansu Fati en estos últimos partidos no cambia en absoluto su situación a medio plazo, de aquí a verano Hansi Flick le puede otorgar minutos en partidos en los que las rotaciones sean necesarias o en partidos encarrilados, pero el canterano no da visos de ser revulsivo ni opción de sacar del once a cualquiera de los titulares.

Es por eso, entendible, la respuesta de Jorge Mendes a los micrófonos de El Chiringuito, dejando en duda la continuidad de Ansu Fati en el Barça a partir de verano. Las cesiones no funcionaron como tampoco lo hizo apostar por su continuidad en el club en busca de esos mismos minutos, luchar por ganarse un lugar que no ha logrado.

Pese a la evolución que ha visto en él Flick, afirmando eso de «ha dado un paso adelante», el futuro de Ansu Fati pasa por buscar una nueva salida del Barça este verano. El jugador tiene contrato hasta 2027 y su valor ha caído disparado estos últimos meses hasta estar tasado, según Transfermarkt, en 5 millones de euros. Su alto salario siempre ha sido una losa difícil de gestionar por parte del Barça, que no sabe como desprenderse de él ni un club que esté dispuesto a pagar esos salarios.

Este verano volverá a ser movidito en Can Barça, con Ansu Fati y Jorge Mendes buscando una fórmula para resolver la situación del futbolista, al que aún le queda cuerda para buscar una última cesión pero que intentará asentarse desde ya en un nuevo proyecto donde sí tenga el lugar que merece.