Hansi Flick ha demostrado una y otra vez ser un hombre de carácter, un entrenador firme y con las ideas muy claras, de los que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones y tampoco a la hora de hablar, de hablar alto y claro, esta vez hacia el vestuario del Barça. Al alemán no le gustó lo que vio ante el Celta de Vigo, no sobre el terreno de juego, donde su equipo logró otra remontada para seguir líder en la Liga con margen, sino en su banquillo, donde malas caras y gestos de algunos de sus jugadores mancharon, en cierta manera, el triunfo y los tres puntos.

En la previa del duelo ante el Mallorca, en otro partido sin apenas descanso y sin margen para pensar mucho, Hansi Flick no dudó en abordar los dos nombres propios que dejó el duelo ante del Barcelona el Celta de Vigo por el visible mosqueo de ambos por sus minutos, por un lado, Ferran Torres por ser sustituido y por otro Ansu Fati que se quedó nuevamente sin jugar un sólo minuto.

«Puedo entender que no están contentos, que se enfaden por no jugar, pero la situación es esta», comenzó con claridad Hansi Flick ante los medios, refiriéndose al malestar de estos jugadores: «Todo el mundo quiere mostrar que son parte del equipo, yo también he sido jugador, y quieren sumar para lograr los objetivos. Eso lo entiendo totalmente, pero no entiendo la reacción. Eso no lo entiendo porque tienes que aceptarlo, es cuando tienes la oportunidad de jugar cuando debes tener una buena reacción».

Quizá lo pudo decir más alto, pero no más claro, a Flick no le gustó nada el comportamiento de Ferran ni Ansu, por muchos motivos, pero lo más evidente por sus reacciones, que lejos de sumar sólo muestran un berrinche por no cumplir con sus propias expectativas.

Por un lado estuvo Ferran Torres. El extremo fue titular y el jugador que abrió la lata ante el Celta de Vigo, aunque fue uno de los primeros cambios de Flick junto a Fermín. Al ser sustituido por Lamine Yamal el extremo mostró su enfado negando el saludo a Marcus Sorg, segundo de Flick, algo que no gustó nada ni al propio Sorg ni al primer entrenador. También llamó la atención Ansu Fati, que tras calentar y ver cómo se quedaba nuevamente fuera de los cinco cambios de Flick, se lió a patadas con el banquillo culé…

«Tienes que aceptarlo. Contra el Celta remontamos después de un 1-3 en contra y creo que tomamos las decisiones correctas. Los jugadores tienen que aceptarlo», recalcaba Flick, apoyando sus decisiones con el resultado final, al que dieron la vuelta sobre la bocina con el penalti que transformó Raphinha: «No sabemos lo que pasará en la Liga, hemos visto lo que ha pasado en los últimos partidos, nosotros contra el Celta, el Real Madrid… Es duro. Y no será fácil para nada ganar de aquí al final. Tenemos que manejarlo, queremos piernas frescas ante el Mallorca. Los jugadores quieren mostrar que están aquí, que no necesitan descanso y tenemos que gestionarlo, pero los jugadores tienen que seguirnos a nosotros porque queremos tomar las decisiones correctas».

Flick lanzó un mensaje final a estos jugadores, pidiéndoles que «cuando jueguen veremos su reacción», señalándoles que es «ese es el momento de reaccionar, no cuando lo hicieron», haciéndoles ver que «quiero ver su reacción en el campo, no fuera de él».

De hecho, habló personalmente de Ferran Torres, del que sentenció: «Es muy importante, también tenemos que gestionarlo. Está en un buen momento de su carrera, suma diez goles en la Liga. La posición de ‘9’ es la correcta para él porque es un jugador rápido y también tiene control, a la vez que ofrece dinamismo y trabajo defensivo. Le necesitamos hasta el final de la temporada».