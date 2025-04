Flick sobre la pelea por la Liga: «El Madrid es un equipo fantástico, queda mucho»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa de la jornada 33 de Liga donde el Barcelona tendrá que recibir al Mallorca en el estadio Olímpico de Montjuic.

«El Mallorca lleva una buena temporada y también tienen la posibilidad de entrar en competición internacional para la próxima temporada. Será un partido duro. Defienden bien, con transiciones buenas. Son de los mejores equipos que juegan en conjunto», comenzó señalando Hansi Flick elogiando, como es habitual, a su próximo rival en Liga.

También habló sobre la lesión de Lewandowski: «No sabemos al partido que podrá volver. Cuando esté listo, estaremos contentos y lo recibiremos con los brazos abiertos. No queremos avanzarnos a los plazos de vuelta».

Y confirmó que Ter Stegen está listo para volver: «Está listo, está preparado, tenemos que hablar de lo que haremos. Tenemos que hablar con él para decidir el momento del regreso».

«No tenemos novedades de si cambiarán el horario del partido. No diré nada más del tema», comentó Hansi Flick sobre el horario del partido de Liga contra el Valladolid de dentro de dos semanas.

«Entiendo que algunos no estén contentos, decepcionados o tristes. Yo también he sido jugador profesional. Todos quieren demostrar que son parte del equipo, que pueden aportar algo para lograr los objetivos. Entiendo el sentimiento, pero no la reacción. Es algo que se tiene que aceptar. Remontamos después del 1-3 en contra y tomamos las decisiones idóneas. Es lo que los jugadores deben ver. Cuando jueguen, queremos verlos con la reacción adecuada. Esto es lo importante. No lo que pasa durante el partido. Normalmente, todo el mundo celebra la victoria», señaló el entrenador del Barça sobre el enfado el pasado fin de semana de algunos de sus futbolistas.

«No sabemos lo que pasará. Si vemos los partidos jugados, nosotros y el Madrid, han sido duros. Hasta el final será difícil ganar todos los partidos. La Liga es de gran nivel. Esperamos no dejarnos puntos. Hay que jugar y hacer lo que necesitamos. Si lo hacemos bien, como contra el Celta, se ve que no es fácil ni haciéndolo bien. Espero que fuera un toque de atención para ver lo que hay que hacer. Es lo que quiero ver ahora del equipo. El camino es largo, no es fácil y el Madrid también es un equipo fantástico, que intentará lograr sus objetivos», valoró Hansi Flick en rueda de prensa sobre la pelea por la Liga con el Real Madrid.

«Lo más importante es que siempre nos centremos en nosotros mismos. Seguir mejorando después de cada partido. Tras Dortmund, Celta… Tenemos que hacer las cosas que queremos mucho mejor. Tenemos calidad para ganar a cualquier equipo si hacemos las cosas bien. Después de la remontada veo hoy mucha energía positiva. Esto es lo mejor. El equipo está en muy buen estado de ánimo», dijo el técnico germano.

Sobre el cansancio del equipo: «Es algo que hay que gestionar, también es importante tener piernas frescas contra el Mallorca. Intentaremos gestionar lo que tendremos en cuenta. Me pasan muchas cosas por la cabeza. Los jugadores tampoco quieren descansar para ayudar al equipo. Entre todos hay que aceptar las decisiones».

Sobre la final de la Copa del Rey: «No creo que el resultado de la final de la Copa del Rey condicione la Liga. Esperamos demostrar lo buenos que somos ante el Real Madrid. Después de este partido, hay cuatro partidos más de la Champions League y también de la Liga».

«Ferran es muy importante, es algo que hay que gestionar, está en un muy buen momento de su carrera, ha marcado diez goles en la Liga. El 9 es la posición en que juega, es rápido, pero también puede controlar la pelota y en defensa puede apoyar con su dinámica. Me gusta verlo así, pero hay que gestionarlo porque lo necesitamos hasta final de temporada», comentó sobre el delantero valenciano.

También habló de Raphinha: «Es importante que todo el equipo sea muy profesional. Tengo un equipo que siempre está centrado en lo que mejorar. Obviamente, Raphinha y otros jugadores son fantásticos, son líderes. Necesitamos jugadores con esta actitud. Estoy contento con el equipo por lo que hace en el campo y cómo se prepara para los siguientes encuentros».

«Hemos analizado el partido del Celta y hemos enseñado como se debe hacer. A veces parece que cuando tenemos la pelota, no pensamos en que se puede perder. Cuando tienes la posesión debes estar preparado para cuando cambie la dirección. No estuve contento en situaciones de cuatro contra cinco y debíamos mejorar», valoró Flick sobre el partido de De Jong contra el Celta el pasado fin de semana.