El Barcelona se marcó una remontada de campeón increíble para amarrar media Liga contra el Celta de Vigo y dormirá este Sábado Santo con siete puntos más que el Real Madrid al frente de la Liga. El conjunto culé levantó un 1-3 en contra en la segunda parte después de marcar tres goles Borja Iglesias. El 4-3 final lo hizo Raphinha de penalti en el minuto 98 y desató la locura en Montjuic.

El Barcelona es muy posible que se haya embolsado más de media Liga este sábado. Cuajó un partido desastroso ante el Celta de Vigo y en el minuto 62 iba perdiendo 1-3. Pero en seis minutos logró empatarlo gracias a los goles de Olmo y Raphinha. El brasileño hizo doblete con un penalti en el 98. A los de Giráldez se les fue el partido en un abrir y cerrar de ojos cuando pensaban que lo tenían en la mano.

No se fiaba Hansi Flick de este Celta de Vigo de Giráldez y salió en Montjuic con un once muy titular. Solamente dio descanso a Lamine Yamal. Pero vaya novedad, y es que fue la gran sorpresa del once después de cuatro meses sin verse fuera del once. Ferran Torres ocupó su lugar en la alineación titular. Pedri e Iñigo volvieron a salir de inicio tras descansar en Dortmund.

La primera ocasión del partido solamente tardó un minuto en llegar. La tuvo Lewandowski, que buscaba su gol número 100 con el Barcelona, con un disparo desviado tras un gran pase de Fermín. El andaluz otra vez llegando por banda, habitual ya en el once de Flick desde hace varias semanas.

Ferran Torres muerde primero y Borja Iglesias responde

Le dio igual al Barcelona jugar sin Lamine Yamal porque la temporada de Ferran Torres está siendo sublime. Y lo demostró en su primera llegada de peligro. Tardó 12 minutos el equipo culé en ponerse por delante en el marcador. Fue Ferran tras agarrar la pelota en tres cuartos de campo, se plantó en la frontal, se perfiló hacia su derecha y la cruzó a la perfección con un potente disparo al palo largo. 1-0. Décimo en Liga y decimosexto esta temporada para un jugador que en esta campaña siempre está respondiendo.

Pero le duró muy poco la alegría al Barcelona. Tres minutos exactamente. El Celta de Vigo puso las tablas en el minuto 15 aprovechando un grave error defensivo del equipo culé. Pablo Durán recibió la pelota en el costado derecho y la zaga azulgrana se deshizo. El pase fue directo a la otra banda donde estaba Borja Iglesias solo y entre medias Szczesny cantó de lo lindo. El portero polaco se quedó a medio camino y el Panda anotó a portería vacía. 1-1.

Siete minutos después del gol gallego, el Celta de Vigo tuvo una nueva ocasión de mucho peligro e idéntica a la del tanto. Estaban los de Giráldez haciéndole mucho daño a la contra al Barcelona. Otra vez Durán se la sirvió a Borja Iglesias, pero esta vez Szczesny detuvo el esférico.

La réplica la puso Ferran Torres con un disparo alto desde la frontal del área en el minuto 28. Los dos delanteros españoles estaban siendo de lo mejor del partido. Lo único positivo de ambos conjuntos en la primera media hora de juego.

Perdonó el Celta de Vigo el segundo al borde del descanso. El cuadro gallego tuvo en sus botas dos disparos desde el interior del área a bocajarro. Pero no estuvo nada acertado. Szczesny hizo dos paradones para salvar a un Barcelona desdibujado. Con empate a uno llegó el partido al descanso. No estaban nada bien los de Flick con solamente dos disparos a puerta en 45 minutos frente a cinco disparos entre palos de los gallegos.

Doblete de Borja Iglesias para silenciar Montjuic

Sacó Giráldez a Mingueza tras el descanso y en el minuto 49 del segundo tiempo volvió a avisar el Celta de Vigo con otra extraordinaria llegada de Pablo Durán. Dos recortes dentro del área y otro disparo que Szczesny despejó. Continuaban los gallegos haciéndole mucho daño al cuadro culé.

Estaba el partido para que el Celta de Vigo hiciese mucho más daño. Y así ocurrió. De Jong se lio al intentar cortar un balón largo y no dejó llegar a la pelota a Iñigo. Eso provocó que la pelota se colase a la espalda de la defensa culé. La cogió Borja Iglesias en carrera, se plantó en el área rival y marcó con gran facilidad. Era el 1-2 para silenciar Montjuic. Tremenda sorpresa en el minuto 52 de partido. El Barça estaba horrible.

Volvió a perdonar el Celta de Vigo en el minuto 58 con otra contra y otro disparo de Borja que despejó Szczesny. En el rechazo la mandó a las nubes Ilaix. Estaba gozando el equipo de Giráldez de muchísimas más oportunidades aprovechando de lo lindo los espacios a la contra. Hansi Flick hizo su primer doble cambio en el minuto 59. No le gustaba lo que estaba viendo. Entraron Lamine Yamal y Dani Olmo por Ferran Torres y Fermín López.

Hat-trick de Borja Iglesias

La defensa del Barcelona estaba siendo un desastre ante el Celta. Despejó la defensa gallega y directamente se quedó solo Borja Iglesias desde el centro del campo. No se enteraron de nada Cubarsí e Iñigo Martínez. La zaga culé estaba cuajando uno de sus peores partidos de la temporada. El Panda se plantó ante Szczesny y definió a la perfección para transformar el 1-3 y marcar su tercer gol en una tarde mágica para él en Montjuic.

Olmo y Raphinha ponen la reacción

Tras el tercer gol del Celta, la realidad es que quedaba mucho partido por delante. Y el Barcelona reaccionó. El 1-3 le hizo despertar. Le hizo darse cuenta del desastroso partido que estaba cuajando. Y empezó a ponerse las pilas. Tardó solamente dos minutos en recortar distancias. El 2-3 lo hizo Dani Olmo. El catalán recibió un buen pase filtrado de Raphinha y anotó a placer ante Guaita.

A partir de aquí, el partido cambió de guión y protagonistas. El Barcelona puso la moto en funcionamiento y comenzó a ser un vendaval. Empató el partido en seis minutos. Fue Raphinha el autor del empate a tres (3-3) en el minuto 68. Lamine Yamal puso un centro al área perfecto y el brasileño cabeceó a bocajarro para empatar el partido.

Restaban 20 minutos para el final y el Barcelona quería completar la remontada como ya hizo ante este mismo rival y en este mismo escenario la temporada pasada. Era otro partido. Las tornas habían cambiado por completo.

Recibió una dolorosa noticia el Barcelona en el minuto 78 tras la lesión de Lewandowski. El delantero polaco sintió una molestia en los isquios y se tiró al suelo. No podía seguir. Entraba Gavi en su lugar y saltaban las alarmas en el equipo azulgrana a una semana de la final de la Copa del Rey.

El partido estaba loco y el Celta de Vigo fue el que volvió a perdonar en el minuto 89 con un cabezazo de Mingueza desde el área pequeña directo al lateral de la red. El partido estaba muy caliente. El colegiado añadió ocho minutos. Raphinha agredió a Aspas sin balón y le perdonaron la roja.

Raphinha remonta en el 98

Dani Olmo cayó derribado en el área celeste en el minuto 97 y el colegiado, mediante el VAR, pitó penalti. No falló Raphinha desde los once metros y el Barcelona, con el 4-3 en el 98, transformó una increíble remontada de campeón para ganar el partido en Montjuic. Los de Flick levantaron un partido que se les había puesto muy difícil y ya le sacan siete puntos al Real Madrid a la espera de ver lo que puedan hacer los madridistas.