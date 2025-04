Barcelona-Celta de Vigo en directo: sigue el partido de Liga hoy en vivo

El Barcelona busca ante el Celta dar un golpe moral a la Liga este sábado (16:15 horas) en el Olímpico de Montjuic. El conjunto azulgrana recibe en su estadio a los de Gíraldez, un equipo que ya le quitó dos puntos al conjunto de Hansi Flick en el duelo de la primera vuelta. La entidad blaugrana tiene la oportunidad de dormir con siete puntos más que el Real Madrid si gana este partido y darle un golpe moral importante a los blancos tras su descalabro en Champions.

El Barcelona acumula en Liga una racha de diez victorias y dos empates, aunque no se fía del Celta, un rival al que no pudo ganar (2-2) en la primera vuelta en Balaídos, donde el equipo catalán dejó escapar la victoria tras encajar dos goles en los últimos seis partidos. En Montjuic, se espera el regreso en la alineación de Pedri e Iñigo Martínez, ambos suplentes ante el Dortmund. No sería descartable que Flick diera descanso a jugadores importantes de cara a la cercana final de Copa del Rey y las semifinales de Champions.

Claudio Giráldez buscará atacar la espalda de los defensas azulgranas y para ello podría retocar su línea de ataque con la entrada del sueco Williot Swedberg y Pablo Durán, futbolistas más rápidos que Iago Aspas y Borja Iglesias. En defensa, la baja del sueco Carl Starfelt, uno de sus pilares, da opciones al joven Yoel Lago, sin descartar que el técnico gallego repita con Carlos Domínguez pese a su error en el segundo gol del Espanyol.

Horario y dónde ver el partido entre Barcelona y Celta de Davis

Dazn fue uno de los medios de comunicación que se hizo con una parte de los derechos para retransmitir en nuestro país el campeonato liguero. Este Barcelona – Celta que corresponde a la jornada 32 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 32 de la Liga.