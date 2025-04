Alarma en el Barcelona: Lewandowski se retira lesionado a una semana de la final de Copa

Robert Lewandowski hizo saltar todas las alarmas al pedir el cambio por lesión en el minuto 77 del partido entre el Barcelona y el Celta de Vigo. Hansi Flick, claramente preocupado, introdujo rápidamente a Gavi por el delantero polaco, que abandonó el césped cojeando a una semana justo de la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid.

El Olímpico de Montjuic enmudeció ante un posible percance de su ‘9’, que no pudo acabar el partido de la jornada 32 de Liga, empatado a 3-3 en ese momento. Lewandowski notó un pinchazo en la parte posterior de su pierna izquierda y rápidamente se tendió sobre el terreno de juego. Por la zona a la que se echó la mano todo apunta a un problema en el isquiotibial, lo cual podría desembocar en una lesión más que común en el Barcelona: rotura de bíceps femoral.

Todavía no hay diagnóstico de lo que le ocurre y en las próximas horas se debería conocer qué le pasa al polaco y si es tan grave como para no jugar el siguiente sábado en la final de La Cartuja de Sevilla. A poco más de un mes para que finalice la temporada, es una auténtica incógnita saber cuantos perdidos se perderá el pichichi de la Liga hasta que no le hagan pruebas.

Lewandowski se une a la duda de Mbappé para la Copa

En cualquier caso, parece poco probable que pueda jugar el próximo martes ante el Mallorca en Montjuic. La duda de Lewandowski se une a la incertidumbre que genera la presencia de Mbappé en la final de Copa. El francés se tuvo que retirar a los 75 minutos de partido contra el Arsenal tras hacerse daño en el tobillo al pelear un balón en el centro del campo.

Los servicios médicos del Real Madrid saltaron al césped para atenderle, pero inmediatamente se dieron cuenta de que no podía continuar y fue sustituido por Brahim Díaz. Desde el club blanco explican que está pendiente de evolución y, aunque no es extremadamente grave, en estos momentos su participación en la final de la Copa del Rey del próximo 26 de abril, está en el aire.