Las alternativas que maneja Flick para cubrir la baja de Lewandowski

Llega el tramo final e importante de la temporada para el Barcelona y Hansi Flick no podrá contar con su máximo goleador, el delantero polaco Robert Lewandowski. Sufrió una lesión muscular el pasado sábado ante el Celta de Vigo y estará entre dos y tres semanas de baja. El entrenador alemán estudia desde ya las alternativas que tiene en su equipo para sustituir a su máximo ariete. Ferran Torres es el favorito.

Tendrá muy complicado el Barcelona sustituir los 40 goles que hasta el momento había marcado Robert Lewandowski esta temporada. 25 de ellos en Liga, 11 en la Champions League, tres en la Copa del Rey y uno en la Supercopa de España. El delantero polaco era el máximo goleador del equipo y su baja es muy sensible para el cuadro azulgrana.

Ya es seguro que Lewandowski no estará este martes contra el Mallorca en Liga, ante el Real Madrid en la final de la Copa del Rey el sábado y la semana que viene contra el Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Champions League. Y es duda para la vuelta y para el Clásico de Liga en Montjuic. Eso significa que Hansi Flick tiene el reto de encontrar un sustituto de garantías para estos trascendentales partidos de su equipo y así paliar esta importante baja.

Las alternativas de Flick para sustituir a Lewandowski

Hansi Flick planea varias alternativas de cara a sustituir a Lewandowski en la punta de ataque del Barcelona. Lo que también queda claro es que el once que saque contra el Mallorca en Liga este martes no será el mismo que el sábado en Sevilla para la final de la Copa del Rey. Por lo que entendemos que el sustituto del polaco saldrá el sábado y no mañana.

Ferran Torres, Dani Olmo e incluso Ansu Fati son las alternativas que tiene Hansi Flick en su banquillo para sustituir a su máximo goleador en los próximos partidos que le vienen al Barcelona. El delantero valenciano es el favorito por su rendimiento esta temporada y porque ya ha jugado en esa posición durante muchos partidos en esta campaña junto a Lamine Yamal y Raphinha. También ha desempeñado una posición parecida, aunque no es delantero, Dani Olmo. El de Terrasa podría ser titular contra el Mallorca en el tridente de ataque. La opción Ansu Fati es mucho más remota y arriesgada viendo lo poco que ha jugado esta temporada.

Lo más normal es que Ferran Torres sea el delantero titular del Barcelona en los partidos importantes en los que Lewandowski no va a poder estar. Dani Olmo podría salir de inicio como falso 9 o como cuarto centrocampista con dos atacantes arriba, y no tres, contra el Mallorca en Liga. Pero de cara a la final de la Copa del Rey y a la semifinal de la Champions contra el Inter, el delantero valenciano tiene más opciones.

Ferran Torres lleva esta temporada 17 goles y ha disputado más de 1.400 minutos repartidos en 40 partidos entre todas las competiciones. Ha marcado 10 goles en Liga, el último ante el Celta de Vigo el pasado fin de semana, y en Copa del Rey lleva cinco. El delantero valenciano es el máximo goleador del torneo del KO con cinco dianas y su titularidad en la final contra el Real Madrid este sábado está prácticamente asegurada.