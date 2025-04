El Barça sigue aprovechando el favor del Gobierno con Dani Olmo para atar la Liga

El Barça sigue aprovechando el favor del Gobierno de Pedro Sánchez a través del Consejo Superior de Deportes con Dani Olmo. La presencia del mediocentro catalán contra el Celta de Vigo fue fundamental marcando el 2-3 y forzando el penalti que le dio la victoria al equipo culé por 4-3 en el tiempo de descuento.

Es evidente que el caso Dani Olmo sigue teniendo cuerda para rato. La Liga ya ha dejado claro en varias ocasiones, y lo ha reiterado por activa y por pasiva, que Dani Olmo no debería estar jugando en esta segunda parte de la temporada con el Barcelona. Desde el mes de enero, cuando la inscripción se realizó de manera irregular. De hecho, no está inscrito a efectos prácticos, y puede jugar gracias a la cautelar que le concedió el Consejo Superior de Deportes. No debería jugar Liga, Copa o Champions. Y lo está jugando todo, siempre que las lesiones le respetan.

El Gobierno de Pedro Sánchez metió su mano en el fútbol para echarle un capote en esta temporada al Barça. Era evidente que aunque la Junta Directiva de Joan Laporta hiciese las cosas mal, su fichaje estrella del pasado verano tenía que jugar. Fuera como fuera. El CSD ha sido claro en varias ocasiones y el de Terrasa sigue jugando con la camiseta azulgrana.

Cada vez que Dani Olmo pisa un terreno de juego, el resto de equipos de la Liga callan. Da igual. Lo ven normal. Por lo tanto, pasa a no ser un escándalo. Y lo es. La presencia del mediocentro de Terrasa está condicionando esta Liga. Y además está siendo decisivo para que los de Flick logren el título liguero.

Dani Olmo fue clave en la remontada ante el Celta

Frente al Celta de Vigo el pasado sábado en el Olímpico de Montjuic, el Barcelona se aprovechó de este favor del Gobierno de Sánchez y utilizó la carta Olmo para remontar un encuentro que le ha podido valer al conjunto azulgrana más de media Liga.

El Barcelona perdía 1-2 contra el Celta de Vigo en Montjuic y Hansi Flick decidió mover el banquillo. Dani Olmo entraba al campo, también Lamine Yamal, con la idea de meter al equipo rival en su área. Lo consiguió el Barça, pero en una contra, cuatro minutos después (62′), llegó el 1-3 de los gallegos.

La reacción del Barcelona para colocar la primera piedra de la remontada la puso Dani Olmo. Debe estar contento el CSD. El mediocentro marcó en el minuto 64 un buen tanto para recortar distancias en el marcador. Puso la primera piedra.

Y es que la presencia de Dani Olmo fue esencial para que el Barcelona remontase ante el Celta. En el minuto 96 de partido cayó dentro del área y el árbitro, con ayuda del VAR, pitó un penalti que posteriormente transformó Raphinha para ganar el partido y embolsarse tres puntos que huelen a media Liga para el equipo culé.

Un Dani Olmo que ya marcó ante Osasuna el 2-0 el pasado 27 de marzo antes de caer lesionado en ese mismo partido. También repartió dos asistencias contra la Real Sociedad el 2 de marzo. Un gol suyo tumbó también a Las Palmas el 22 de febrero. Y en Copa ante el Betis el 15 de enero repartió dos asistencias. Esos son los números del catalán en este 2025. Decisivo para el Barça gracias al Gobierno.