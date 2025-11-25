La izquierda radical se esmera en expandir un bulo contra el GP de Madrid de F1 nacido en Italia

La izquierda radical ha vuelto a hablar y ésta vez con el foco puesto en Isabel Díaz Ayuso y el punto de mira en el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. El ex senador de Podemos y actualmente colaborador televisivo, Ramón Espinar, ha usado sus redes sociales para viralizar un bulo relacionado con el GP de Madrid que se debe disputar en el nuevo trazado madrileño de cara a la próxima temporada.

Este lunes, un medio italiano de dudosa veracidad, RMC Motori, publicó una información en la que aseguraba que la Fórmula 1 estaba pensando en cancelar el Gran Premio de Madrid y traspasarlo a Imola en 2026 debido a unos supuestos retrasos en las obras del trazado madrileño. «Según filtraciones de Liberty Media, los retrasos en la finalización del proyecto son tales que se está considerando una carrera de reserva. La primera en la lista es Imola», aseveran en el mencionado medio.

A estas informaciones se ha agarrado bien fuerte Ramón Espinar para arremeter y cargar contra Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid, dándola por buena, veraz y fiable.

Después de la turra que han dado y el dineral que se han gastado para montar un macroevento hortera del que trincar como si fuera una piñata, van y no lo hacen. No porque les hayan venido los reparos, sino por pura inutilidad. Ayuso es el bluff más grande de España. https://t.co/MJx7LgtBCU — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) November 24, 2025

«Después de la turra que han dado y el dineral que se han gastado para montar un macroevento hortera del que trincar como si fuera una piñata, van y no lo hacen», escribía en un tweet Espinar, argumentando que no es «porque les hayan venido los reparos, sino por pura inutilidad» y zanjando el tema con otro ataque a la presidente madrileña: «Ayuso es el bluff más grande de España».

Estas informaciones procedentes desde Italia ya se han encargado desde la Comunidad de Madrid de desmentirlas. Ha sido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, el que ha destacado que todas las obras relacionadas con Madrid «van a buen ritmo» y que por el momento «todos los trabajos que estaban previstos» se han ido ejecutando en tiempo y forma, sin excepción, tranquilizando a los madrileños.

«Los madrileños pueden estar muy tranquilos, las obras del circuito Madring de Fórmula 1 van a buen ritmo, se están ejecutando todos y cada uno de los trabajos que estaban previstos», concretaba García Martín, que cargó contra los que intentan desestabilizar con este bulo, asegurando que el GP de Madrid siguen en pie y en marcha «a pesar de que la izquierda y la ultraizquierda trate de boicotear».

Pese a este ruido mediático e intencionado, el circuito de Madring continúa sus obras y, según la Comunidad de Madrid, éstas estarán terminadas para la fecha establecido en el calendario para este GP que, de ningún giro inesperado, debe celebrarse el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de este próximo 2026. Será el decimosexto Gran Premio del calendario, justo entre los GP de Monza y Bakú.