Indignación en el Atlético: Gil Manzano estará en Mestalla, lo que significa volver a encontrarse cara a cara con el árbitro más odiado por la afición rojiblanca, y con mucha diferencia. La «hoja de servicios» del extremeño está llena de errores en contra de los de Simeone, pero no sólo el Atlético es quien tiene motivos de queja con uno de los colegiados protegidos por Medina Cantalejo. Gil Manzano viene de un escándalo en el Sevilla-Girona, en el que el director deportivo hispalense, Víctor Orta, acabó llamándole varias veces «cagón». Para completar el cuadro en el VAR estará Alberola Rojas.

El último encontronazo entre Gil Manzano y el Atlético fue en el derbi ante el Real Madrid del pasado febrero, cuando de manera absolutamente desproporcionada expulsó a Correa en un choque con Rudiger, dejando a los rojiblancos con un futbolista menos. El error arbitral fue tan manifiesto que el Comité de Competición desautorizó el acta, dejando la tarjeta roja al delantero argentino en la mínima sanción. «Sería bueno que todos pudiéramos competir de la misma manera», dijo un tristísimo Simeone al final de aquel partido.

Ese, sin embargo, es sólo el último ejemplo. La persecución de Gil Manzano al Atlético viene de muy lejos, como demostró OKDIARIO al publicar un WhatsApp del hijo de Enríquez Negreira jactándose de que el extremeño pitó a favor del Barça para eliminar al Atlético en las semifinales de la Copa del Rey 16-17, dejando sin sanción un penalti sobre Torres y anulando un gol legal de Griezmann.

La expulsión en 2019 de Costa en el Camp Nou por un insulto que sólo oyó el árbitro a los 28 minutos de juego, la expulsión de Joao en el Metropolitano tras sufrir una entrada de un jugador del Athletic, el penalti no pitado ante el Granada pese a que a Griezmann llegaron incluso a rasgarle la media y, sobre todo, su gravísimo error en el Sánchez Pizjuán, en una derrota que estuvo a punto de costarle al Atlético el título de Liga en 2021. La lista es tan larga que haría falta una verdadera enciclopedia.

«Es muy malo y no va a volver aquí», estalló Andrea Berta tras el Atlético-Athletic de septiembre de 2021. Volvió al Metropolitano ante el Granada en abril de 2022 y montó otro escándalo. Desde entonces no ha vuelto a pisar el estadio rojiblanco porque se hubiera montado un verdadero tumulto, pero el Atlético sigue encontrándoselo fuera de casa para su desgracia y deberá sufrirlo otra vez el sábado en Mestalla. Simeone ya está preparando a sus jugadores para lo peor porque tiene mucha experiencia con el extremeño, mientras en el club no entienden el motivo de que sigan designándole pese a que la enemistad mutua es una evidencia.