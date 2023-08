Simeone es un mar de dudas porque sabe que el partido del lunes en Vallecas empieza ya a tener cierta importancia. El entrenador es consciente de que el Atlético no puede conceder más diferencia al Real Madrid y en consecuencia no le queda otra opción que sumar de a tres el lunes en el campo del Rayo porque todo lo que no sea eso dejaría a los blancos, si a su vez ganan en Vigo, a cuatro o cinco puntos. Nahuel, que jugó 60 minutos en Soria a buen nivel, podría ser la gran novedad de una alineación que el entrenador argentino aún no tiene decidida.

El Cholo no ha despejado las incógnitas en ninguna de las parcelas del campo salvo en la portería, donde por supuesto es indiscutible Oblak. Por lo visto en el entrenamiento de hoy la defensa sería la formada por Savic, Witsel y Hermoso, con Azpilicueta y Carrasco en los carriles o, lo que es lo mismo, la misma línea que jugó en el campo del Betis, aunque ahí sí que podría tener entrada Nahuel, lo que desplazaría a Witsel al centro del campo…o al banquillo, porque Azpilicueta, Savic y Hermoso parecen tener plaza segura.

El medio campo es la parcela más volátil de estos días previos al choque. Lemar no entrenó hoy por dosificación de carga, aunque debería estar listo para el choque de Vallecas, mientras que De Paul y Barrios han jugado con los titulares, lo que significa enviar al banquillo a Llorente, al que Simeone señaló el domingo sustituyéndolo en el descanso. Todo queda sin embargo a expensas del francés, cuyo rendimiento podría condenarle también a la suplencia. Ojo a Lino y Riquelme, que podrían ser la bomba del Cholo para esta jornada.

Arriba es por supuesto fijo Griezmann, mientras que por lo visto hoy su compañero podría ser Memphis, aunque dado que Morata jugó y marcó en Soria tampoco hay que descartarle. Correa, por cierto, ya está recuperado, así que el Atlético puede volver a contar con un jugador que ya le ha anotado tres goles a los vallecanos.

Para quien la vida sigue igual es para Joao, a quien Simeone ha mandado a entrenar con los jugadores de la cantera mientras el entrenador preparaba el partido con los once jugadores que había dispuesto para el partido. El portugués sigue sin encontrar una salida mientras se acerca peligrosamente el deadline del final del mercado.