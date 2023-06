Simeone puede respirar tranquilo: Griezmann tranquiliza al Atlético con un mensaje difundido en la entrevista que ha concedido a la cadena de TV Telefoot: «Estoy feliz aquí, no habrá ningún cambio», ha asegurado el internacional francés, que hoy disputa ante Grecia su último partido de una temporada increíble.

«Estoy en el camino correcto, depende de mí continuar así», ha agregado Antoine, que ha recordado que «hasta el Mundial jugué sólo 30 minutos por partido, pero he terminado con 15 goles y 16 asistencias, me siento muy satisfecho, aunque debo admitir que fue duro aceptarlo al principio».

La continuidad de Griezmann estaba en el aire después de que la semana pasada L’Equipe revelara la existencia de una cláusula de 25 millones de euros que le permitiría abandonar el Atlético este verano. El jugador fue ligado tanto al PSG como al emergente fútbol de Arabia Saudí, pero sus declaraciones a Telefoot disipan todos los rumores.

«Vengo de una gran escuela que fue la Real Sociedad y sé que el bien del equipo está siempre por delante del bien individual. Me gusta marcar goles, por supuesto, pero también me gusta facilitar que los marquen los demás. Ahora me siento muy feliz en el campo con mi nueva posición porque me permite atacar, defender y ayudar tácticamente al equipo», añadió Griezmann, que admitió que la decisión de Deschamps de darle la capitanía de la selección francesa a Kylian Mbappé «me afectó durante un par de días, pero ahora estoy a tope con Kylian, con quien nunca he tenido el menor problema».

Griezmann acabó con un deseo que no oculta, poder disputar los JJOO de París en 2024: «No he hablado aún con nadie de ello, pero me haría muchísima ilusión y lo pondré todo de mi parte para convencer a mi club si me convocan».

Francia se enfrenta esta noche a Grecia en Saint Denis en partido clasificatorio para la Eurocopa de Alemania. Les bleus encabezan la tabla del Grupo B con nueve puntos en tres partidos, pero los griegos han sumado dos victorias en dos encuentros y quieren rememorar la histórica victoria ante Francia en los cuartos de final de la Eurocopa 2004 de Portugal que acabaron ganando contra todo pronóstico.