Simeone: «Griezmann es uno de los mejores futbolistas que ha pasado por la historia del Atlético»

Diego Simeone compareció en rueda de prensa en la previa del partido que enfrentará al Atlético con el Cádiz este miércoles (22:00 horas) en el Cívitas Metropolitano. El técnico argentino habló del horario, la situación de Oblak y se deshizo en elogios hacia Antoine Griezmann. También destacó el buen papel de los delanteros del conjunto rojiblanco en los últimos partidos.

El City, el mejor equipo

«Estoy pensando en el encuentro contra el Cádiz».

Horario frente al Cádiz

«No podemos opinar mucho, no somos los que definimos estas situaciones, para la gente es complejo por el tema laboral. Para los futbolistas, trataremos de descansar lo máximo posible, jugamos el domingo y tenemos tres días para descansar».

Oblak y Griezmann

«Jan está en su fase de recuperación, tras el parón tendremos alguna noticia positiva, lo esperamos con ansia más allá de que Ivo estuvo bien. Griezmann es uno de los mejores futbolistas que ha pasado por la historia del Atlético. Hay muchos futbolistas en LaLiga, en la historia es de los mejores que ha pasado por aquí».

¿Tiene ganas de seguir molestando?

«Tengo ganas de jugar contra el Cádiz, seguir en la línea que estamos, en seguir mejorando como equipo. Aún quedan jornadas para acabar la Liga, al final se hablará de cómo fue la temporada. No empezamos bien, mejoramos tras el Mundial, hay que pensar en el partido a partido y terminar la campaña de la mejor manera».

Segundas partes

«Cuando los equipos empiezan a no jugar bien y se les achaca al problema físico no lo entiendo. Si pierdes la pelota es un problema técnico, no físico. A más pelota se corre menos. Compitieron de la mejor manera y no me parece algo sorprendente».

Delanteros

«Me pone contento que estén todos los delanteros y eso habla de la competitividad de la plantilla. Morata 12 goles, Griezmann 11, Correa siete, Memphis en poco tiempo lleva cinco. Son jugadores importantes, necesitamos la mejor versión de cada uno. Los grandes equipos necesitan a los grandes delanteros, aquellos que tienen contundencia para cerrar o abrir los partidos, y con ellos tienes más posibilidades de llegar a los objetivos previstos».