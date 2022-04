Caído sobre el césped, retorciéndose de dolor por el pisotón que acababa de recibir en el área, que le había producido un desgarro en la media y una herida por la incisión provocada por los tacos de la bota del central del Granada Víctor Ruiz, Antoine Griezmann no daba crédito a la decisión que había tomado Jesús Gil Manzano. De nada le sirvió enseñarle la mancha de sangre. El árbitro extremeño no quiso saber nada. Absolutamente nada. Lo más triste es que no hubo ni un solo espectador en el campo que se extrañara. El Atlético no espera nada bueno de Gil Manzano. Más bien al contrario.

Llueve sobre mojado por lo que se refiere a las relaciones entre Gil Manzano y el Atlético de Madrid, que ha podido ganar tan sólo uno de los cinco últimos partidos en los que le ha pitado el árbitro extremeño. Primero fue su nefasta actuación en el Sánchez Pizjuán que casi costó el título de Liga cuando concedió el gol del Sevilla tras una flagrante falta previa que no quiso ni siquiera revisar, luego tocó la expulsión de Joao ante el Athletic por hacerle el mismo gesto que el pasado domingo no le supuso a Vinicius ni siquiera una tarjeta amarilla y ante el Granada se ha inhibido de una acción en el área visitante que ha resultado decisiva en el marcador final porque el partido ha acabado 0-0. Exactamente igual que el otro que ha pitado esta temporada en el Metropolitano, ante el Athletic, en el que señaló el final justo en el momento en el que Llorente se marchaba totalmente solo ante la portería de Unai Simón.

Pero el conflicto viene de atrás. De mucho atrás. Son célebres sus arbitrajes en Copa ante el Barcelona o en Liga en el Camp Nou expulsando a Diego Costa por un insulto que nunca se pudo probar que existiera. Lo que no se recuerda es una acción en la que Gil Manzano cometiera un error a favor del Atlético de Madrid. Sencillamente porque eso no ha sucedido jamás.

El bagaje del colegiado extremeño con el Atlético empieza a ser de récord. Hay ya casi tantos empates o derrotas rojiblancas (13) como victorias (14). Es sólo cuestión de tiempo, pero lo que es seguro es que si existiera la posibilidad de recusar a determinados árbitros, privilegio del que antes disponían los clubes, Gil Manzano sería sin duda el primero de la lista.