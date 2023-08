Víctor Orta explota contra Gil Manzano: «Eres un cagón»

El Ramón Sánchez Pizjuán es un polvorín. 0 de 9, esos son los puntos que ha logrado el Sevilla en las tres primeras jornadas de la Liga EA Sports, una situación que puso de los nervios al nuevo director deportivo de la entidad hispalense, Víctor Orta. Según recoge en su acta el colegiado del último choque de los sevillanos ante el Girona, Gil Manzano, el directivo le persiguió en su camino hacia los vestuarios y, después de repetirle su queja varias veces, acabó dedicándole el siguiente insulto: «Eres un cagón».

El Sevilla confirmó su sequía en este inicio de campaña y cayó por 1-2 frente al Girona y hubo dos acciones polémicas con el mismo protagonista: Ivan Rakitic. Dos jugadas en las que Gil Manzano se inclinó por el lado de los catalanes. El croata anotaba un gol increíble con el interior de su bota desde el borde izquierdo del área, pero al estar adelantado por milímetros, fue anulado y los hispalenses se quedaban sin empatar la contienda.

La segunda polémica llegó con un penalti por mano de David López en el área catalana tras una falta botada por Rakitic. Gil Manzano no se lo pensó y lo pitó en primera instancia, pero luego rectificó tras consultarlo con el monitor del VAR. Esos fueron los dos lances que, según el árbitro extremeño, desesperaron a Víctor Orta, especialmente esta última.

«Si lo has pitado tú, por qué vas a verlo; si lo has pitado tú, por qué vas a verlo; si lo has pitado tú, por qué vas a verlo… eres un cagón». Esas son las palabras de Víctor Orta que recoge el acta y que, estos días, serán investigadas por el Comité de Competición. Un directivo que es el termómetro de cómo está Nervión tras un arranque pésimo, muy similar al de la temporada anterior.