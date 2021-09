El Atlético de Madrid sigue sin arrancar. Los rojiblancos sumaron su tercer empate consecutivo en el Wanda Metropolitano en un partido en el que el Athletic le perdonó la vida fallando dos claras ocasiones de gol delante de Oblak. Sin embargo, tras el partido y lejos de la autocrítica, los rojiblancos decidieron poner el foco en el arbitraje de Gil Manzano, que expulsó a Joao Félix tras decirle que estaba «loco».

Una vez finalizado el encuentro llegaron las quejas por la actuación arbitral. El primero de ellos, aún desde el terreno de juego fue Stefan Savic, que se mostró muy en desacuerdo con la cantidad de tarjetas que vieron los locales.

«No sabemos qué está pasando, no tenemos suerte, es de locos. Hay que pensar las cosas, que no tenemos influencia, pero hay que mirar a la cara. No puede ser que nos saquen 15 tarjetas, no somos los únicos que protestamos», aseguró el defensa montenegrino.

«No se puede hablar con él, no le hemos dicho nada. No es normal que nos saque 15 tarjetas, por cada palabra saca una tarjeta. Mejor no decir nada, no quiero crear un problema», apuntó cuando fue preguntado por la expulsión de Joao Félix.

«Actuaciones muy delicadas»

Después fue el turno de un Simeone que disparó con bala al referirse a la acción del portugués y comprendió totalmente la reacción del portugués. «No he visto la jugada de Joao Félix, pero no tengo ninguna duda de que entró muy bien en el partido, es lo que me importa, se le ha visto con muy buen ritmo».

«Esa mano es un reflejo atrás… y nada, entró tal y como queríamos que entrara al campo. Me quedo con esa parte que es la buena. Yo hice como jugador un montón de veces el mismo episodio y obviamente no estuve en consecuencia de lo que pedía el partido. Y luego fui creciendo. Estoy cerca de Joao y no me importa el episodio. El árbitro entendió que lo tenía que expulsar, posiblemente si ese gesto se lo hace otro futbolista no reacciona de la misma manera. Pero bueno, hay que respetar las decisiones de los colegiados», espetó.

Sobre Gil Manzano también explicó que le dijo que «no le podía decir que estuviera tranquilo porque ya lo estaba». «Jesús es un gran árbitro, nos tocó sacar partidos adelante con él, ha tenido actuaciones muy buenas y otras que son muy delicadas, y la sensibilidad según el día se generan situaciones que ya se vieron», añadió.

Lo que tiene claro Simeone es que 25 amarillas y una roja en cinco partidos es algo que se debe «considerar». «Estos números son muchas amarillas y también hay que buscar la sensibilidad del momento de las amarillas. No creo que lo sean todas porque si no, no se puede jugar al fútbol. Se puede hablar también con respeto y con educación buscando saber qué está pasando en el partido. No debe ser amarilla por ir a preguntar alguna cosa».

Andrea Berta y el acta

Además, Gil Manzano reflejó en el acta del partido que el director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, le dijo al cuarto árbitro del encuentro que su compañero «es muy malo» y que no volverá al Metropolitano.

«Al finalizar el partido, el Director Deportivo Don Andrea Berta (identificado por el delegado de su equipo), en primer lugar se dirigió al cuarto árbitro diciéndole: «Este árbitro es muy malo, no va a volver a venir aquí». Seguidamente, entró al terreno de juego para dirigirse a mí diciéndome: «Aquí nunca más, aquí nunca más»», dice el acta del colegiado.