El Atlético ya se lo toma a cachondeo. El alicantino Martínez Munuera, que iba a dirigir el partido que disputa el domingo en San Sebastián ante la Real Sociedad, ha dado positivo en covid. En consecuencia no puede desplazarse a Donosti. Hasta aquí todo entra dentro de lo normal, pero lo que es surrealista es que para sustituirle el Comité ha elegido al enemigo público número 1 de los rojiblancos, el extremeño Jesús Gil Manzano, que se va a convertir, para más recochineo, en el colegiado que más partido que le habrá dirigido al equipo esta temporada, con un total de cinco.

Pese a que hay tres árbitros que no han dirigido al Atlético en esta Liga, Jaime Latre, Cordero Vega y Muñiz Ruiz, el Comité vuelve a poner el dedo en la llaga y envía a San Sebastián a Gil Manzano, cuyos errores en contra de los rojiblancos darían para una serie de varias temporadas. Gil Manzano había sido inicialmente designado para estar al frente del VAR en San Sebastián, por lo que se le habría podido mantener perfectamente en esa labor. No ha sido así, y quien se situará delante de la pantalla de televisión para revisar las jugadas será el andaluz Melero López.

El Atlético guarda el más absoluto de los silencios, pero de puertas para dentro la indignación es absoluta. No hay que olvidar que el partido del domingo en San Sebastián está lejos de ser un trámite para el equipo, que no sólo pelea por mantener la tercera posición, sino que además se juega siete millones de euros, la diferencia que hay entre acabar en el podio de la Liga o caer al cuarto puesto, lo que sucedería si no se gana a la Real Sociedad y el Sevilla sí derrota al Athletic de Bilbao en el Sánchez Pizjuán.

Por otro lado, a nivel deportivo, Kondogbia no se ha entrenado con el equipo, lo que le convierte en seria duda para el partido de mañana. Simeone despejará mañana la incógnita del centroafricano, que podría dejar su puesto en el once inicial al mexicano Herrera o incluso al joven Javi Serrano, aunque éste no ha podido completar la sesión a causa de un golpe.