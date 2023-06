Georgina Rodríguez fue preguntada por varios temas por los reporteros que se dieron cita en el último evento de Cristiano Ronaldo. La influencer, que demostró no estar demasiado cómoda cuando los periodistas insisten en determinados temas, dice que los rumores de crisis son inventos de la prensa rosa, y prefiere no responder sobre si habrá boda o no con el futbolista portugués del Al Nassr.