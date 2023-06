Cristiano Ronaldo rompe su silencio y habla de su crisis con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo presentó este miércoles en su hotel Pestana CR7 Gran Vía su nueva marca de agua embotellada. El atacante portugués del Al Nassr y su séquito de acompañantes volvieron a generar una enorme expectación en la capital, agolpándose cientos y cientos de seguidores a las puertas del hotel para tratar de saludar al luso, a Georgina Rodríguez, etc.

Un Cristiano Ronaldo que quiso aprovechar ese acto para romper su silencio y hablar muy claro sobre todos los rumores de crisis que han salido en los últimos meses en torno a su relación con la influencer y madre de dos de sus hijos. «Mi familia está siempre conmigo, Gio está conmigo en todos mis proyectos y yo también la apoyo. Ella está haciendo su camino y la apoyo al 100%», dijo el jugador del Al-Nassr.

«Siempre conmigo»

Por si quedaba alguna duda, el portugués añadió lo siguiente: «Va a estar siempre conmigo y yo con ella, los dos juntos somos mucho más fuertes». El luso también tuvo bonitas palabras para España, país en el que pasó muchos años y en el que quiere vivir cuando se retire: «Mi mujer es española, mis hijos también, tengo muchos amigos españoles… Espero vivir tanto en Madrid como en otros sitios de España en los que tenemos casa. Seguramente sea uno de los sitios donde viviré cuando acabe mi carrera».

Cristiano provechó sus vacaciones en España para oficializar su nuevo lanzamiento empresarial y poner en marcha en el negocio del agua. «Ursu es medicinal, pero no distingue de deportistas y quienes no lo son. A diferencia de otras marcas, la nuestra hidrata mucho más. Hubo una sintonía con gente seria. Siempre me despertaron gran interés las cosas de calidad y salud. Yo quería algún negocio relacionado con la salud y surgió el agua. Vamos a pelear y vamos a la guerra, como siempre».