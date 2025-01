La ilusión de Carlos Sainz con Williams y un top 10 en el horizonte

Carlos Sainz no va a poner excusas en 2025, pese a ser un año en el que va a pasar de pilotar el segundo mejor coche de la parrilla, Ferrari, al noveno, Williams, como indica la clasificación final del pasado Mundial. El español afronta esta nueva etapa, en la que competirá con el quinto equipo distinto de su carrera, con ilusión. Esa es la palabra que más se repite en el entorno del piloto en estos meses de parón antes de que el 14 de marzo se reanude la Fórmula 1 con el Gran Premio inaugural en Australia.

Sainz es consciente de que afrontar esta temporada con otra cosa que no fuera ilusión sería una traba para él mismo y además se ha puesto un reto porque su ambición va a seguir siendo la misma, o mayor. El madrileño se ha propuesto estar entre los diez primeros clasificados desde las primeras carreras del próximo campeonato, algo que parece difícil con un Williams.

Ante sí tiene el precedente de su compatriota Fernando Alonso, que con un Aston Martin que por momentos era el peor coche de todos ha logrado puntuar hasta en 14 ocasiones en 2024, es decir, más de la mitad de carreras quedando entre los diez primeros, lo que le ha llevado a quedar noveno clasificado desmontando cualquier predicción habida y por haber.

El espejo del asturiano se complementa con esa ilusión y motivación de Sainz, con la que confía en auparse al top 10 y no bajarse. Esto, como ha pasado en Ferrari, irá en su beneficio y en el de su equipo, especialmente en lo económico, que no pasa por su mejor momento por un aluvión de accidentes en el tramo final de 2024 que lastrará indirectamente a Carlos en las primeras pruebas.

Veloz en los test

Tras su última carrera con Ferrari en Abu Dabi, Sainz rodó realmente rápido con el monoplaza desarrollado en Grove en los test de postemporada, los cuales fueron clave para entender a la perfección las grandes debilidades de la anterior edición de su siguiente coche. Carlos transportará su faceta de ingeniero a Williams, con ese empeño a veces obsesivo de mejorar tanto su nivel como el de su arma, que a fin de cuentas es lo que prima en la F1.

«Todos vamos a esforzarnos para que Williams vuelva a la parte delantera de la parrilla lo antes posible», dijo él mismo en unas declaraciones recogidas en la página web de su nuevo equipo, en las que también asegura que «2025 será un año emocionante» para el que están «totalmente comprometidos a lograr una gran temporada».

El gran 2024 de Sainz antes de Williams

Sainz ya sabe lo que es propulsar a una escudería de F1, ya lo hizo en McLaren antes de marcharse y por supuesto en Ferrari, haciéndole acariciar su primer título de constructores en 16 años (tan sólo se escapó por 14 puntos). No es ningún secreto que lo lógico es que Carlos no logre ninguna victoria en 2025, como si ha hecho en dos ocasiones este último año, pero el español está decidido a lanzarse como sea a la parte de arriba y, por qué no, luchar por el podio en alguna ocasión.

No hay duda de que su gran oportunidad podría estar más adelante en el futuro, algo que con 30 años y viviendo su mejor momento como profesional desde luego tiene asegurado. Si no es en Williams, será en otro lado, pero Sainz confía en que el proyecto que más le convenció al verse obligado a dejar Ferrari sea caballo ganador a largo plazo.

Sainz acaba de firmar su mejor temporada en la F1, con su récord personal de puntos (290), de triunfos (Australia y México), de podios (nueve) y con un gran quinto, puesto que casi le da a Ferrari el trofeo como mejor fabricante. El español no reniega a nada y sabe que en buena parte dependerá de su motivación conseguir unos números, no similares, pero que le honren como piloto en uno de los coches, a priori, más débiles.