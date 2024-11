Las redes sociales y el mundo del corazón están revolucionados. Y es que ha salido a la luz la identidad del futbolista de élite con el que pillaron a Claudia Martínez, conocida por su presencia en programas como La isla de las tentaciones o Supervivientes. La joven influencer fue vista con un famoso jugador top en el reservado de una discoteca en Madrid en plena crisis de su relación con Mario, y ahora se ha sabido que el chico con el compartió buena parte de esa noche fiesta fue Marco Asensio.

Para más inri, la información llega en plena crisis con Mario González, el que hasta ahora es su pareja. La catalana incluso ha dado explicaciones en un programa de televisión, donde reconoce que no pasa por su mejor momento. Fue Marta Peñate la que reveló que durante la fiesta de navidad de la productora Cuarzo, la pareja protagonizó una fuerte discusión. Al también ex participante de Supervivientes le vieron muy devastado por la situación con su pareja y en el programa, los colaboradores han comentado el motivo, por el cual los jóvenes tuvieron esa gran discusión. Según Asier Montano, un testigo de la discoteca vio a la ex tronista de fiesta con unas amigas en el local y no dudo en ponerse en contacto con Mario González.

En un momento de la noche, esta persona, que permanece en el anonimato, observó a la influencer «entrar a solas en el reservado con el futbolista que cuenta con millones de seguidores», aseguraba el testigo. El colaborador se ha encargado de hablar con la persona que vio todo lo que sucedió esa noche. Mario González ante las informaciones se mostró agradecido con la fuente al conocer todos los detalles de lo sucedido con su pareja y el futbolista.

El colaborador Suso Álvarez dio más datos sobre este futbolista y ha revelado que juega en uno de los equipos más famosos del mundo y como extremo izquierdo, por lo que todo cuadra con Asensio. Asier Montano ha desvelado que una vez fuera del reservado, la influencer comenzó a darle likes a las publicaciones de Instagram del balear. Claudia Martínez no ha dudado en entrar por teléfono y dar su versión. «Hola, pues he tenido momentos mejores, la verdad», comenzaba diciendo en su intervención telefónica.

La versión de Claudia

«Sé perfectamente, tengo millones de amigos que juegan, millones de amigas novias de futbolistas que juegan… Mario sabe todo, sabe con quién estuve», ha querido aclarar la ex tronista. Ante la pregunta de ¿Por qué quitó los likes de las fotos?, la ex superviviente aseguró. «Amor, estaba cotilleando y se los quité porque fue sin querer», dijo la influencer ante la risa irónica del colaborador Miguel Frigenti.

Asier Montaño explicó que Claudia Martínez comenzó a interaccionar con el deportista en redes sociales nada más salir del reservado. Una información que dejó blanca a Naomi Asensi, la cual no dudó en pronunciarse respecto de esta noticia que podría suponer la ruptura entre ambos ex concursantes de Supervivientes. Por otro lado, Naomi Asensi confiesa que sí es cierto que Claudia estuvo en el reservado con el jugador de fútbol, que también compartió momentos con otra ex de La isla de las tentaciones durante sus días libres en Madrid, Tania Déniz.