Hancko elude la fractura, pero será baja ante el Liverpool

David Hancko se ha convertido en la cuarta baja del Atlético para este arranque de temporada. El defensa eslovaco sufrió ayer un esguince en el partido ante el Villarreal y no podrá participar en los próximos partidos del equipo, aunque dentro de lo malo parece que se descarta la fractuta, que hubiera significado un mucho mayor periodo de recuperación. También Julián Álvarez, que se retiró tras el descanso, está en el aire. En cambio el que parece estar listo es el francés Le Normand, que estará a disposición de Simeone para el debut en Champions del próximo miércoles ante el Liverpool en Anfield Road.

Siete minutos duró Hancko en el campo. Salió en el minuto 76 por Ruggeri y fue sustituido en el 83 por Galán tras sufrir un golpe en el tobillo, que se le hinchó de inmediato. Ha remitido muy poco la inflamación, pero lo suficiente como para al menos descartar en principio la rotura, aunque habrá que hacer este lunes un examen radiológico más profundo.

En cuanto a Julián, sufrió molestias en la rodilla en la jugada en la que asistió a Barrios para que el canterano marcara el 1-0. Simeone lo sustituyó en el descanso por precaución, pero lo cierto es que los problemas no han remitido y es seria duda para enfrentarse al Liverpool.

Por fortuna Robin Le Normand, que padeció una aparatosa caída que le dañó la espalda, sí que parece haber evolucionado bien y se espera que esté disponible, aunque habrá que esperar al entrenamiento de este lunes. La baja del internacional español sería un verdadero quebradero de cabeza para el Cholo, que debería habilitar en esa posición a Marc Pubill.

En cuanto al Liverpool, que ganó 1-0 con gol de Salah su partido de Liga, tiene las dudas del lateral húngaro Milos Kerkez y del centrocampista argentino Alexis McAllister, que tuvieron que abandonar el campo antes de tiempo por problemas musculares. McAllister, que no compareció tras el descanso, parece ser quien más difícil lo tiene.