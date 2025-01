El futbolista español que quiere jugar hasta los 45 años

El mundo del fútbol cada vez es más físico, más dependiente de la condición y el estado de forma. Es por eso por lo que también es cada vez más normal encontrar a futbolistas que estiran su carrera en la élite por encima de edades poco habituales, aunque pocos son los que se aventuran a sobrepasar los 40 años, imagínense uno que está dispuesto a llegar hasta los 45. Ese es Raúl Albiol.

El incansable central del Villarreal, con pasado en el Valencia y Real Madrid, comienza el 2025 en su último contrato con el club amarillo pero siendo uno de los fijos para su entrenador, Marcelino, pese a ser el jugador de campo más veterano de La Liga. A sus 39 años, el defensa valenciano sigue siendo una pieza clave en el esquema del Villarreal y, lejos de pensar en la retirada, sueña con prolongar su carrera hasta los 45 años. Inspirado por leyendas como Paolo Maldini y Francesco Totti, Albiol tiene claro su objetivo.

A pesar de que su contrato con el Villarreal finaliza al término de la temporada, Albiol no descarta seguir jugando varios años más si su estado físico y su rendimiento se lo permiten. «Quiero jugar hasta los 45, pero no sé si lo voy a hacer. Voy año a año, me encuentro bien, estoy contento porque estoy sano y sin lesiones», confesó el zaguero en la primera rueda de prensa del año.

Además, Albiol destacó la importancia de mantenerse físicamente al máximo nivel: «Trabajo para estar bien porque el fútbol de hoy en día es muy exigente. Lo más importante para mí es el equipo, que cumpla los objetivos de volver a Europa. En mi caso ayudar lo máximo posible dentro y fuera del campo, luego no sé lo que pasará. Pienso en disfrutar cada partido porque sé que pasa el tiempo y no es para siempre. Ya veremos luego lo que hacemos».

Albiol también es consciente de que con los años todo se vuelve más complejo, especialmente en términos de recuperación tras los partidos o lesiones. Sin embargo, su pasión por el fútbol sigue siendo el motor que lo impulsa: «Todo requiere más tiempo, más volumen de todo: preparación, trabajo, cuidarte mucho más. Me gusta competir, por eso lo hago. No me molesta invertir tiempo en cuidarme, en estar bien. No sé lo que pasará en unos meses, pero a día de hoy sigo con hambre».

El defensa español encuentra como ejemplos a grandes futbolistas italianos que alargaron su carrera: «Maldini jugó hasta los 41 y yo quiero jugar hasta los 45. En Italia es diferente, muchos jugadores llegan a los 40 años, como Totti, Maldini. Se ve más normal, en España menos. Es verme capaz de competir, mantener la ambición, eso marcará que siga, que mantenga el nivel de exigencia. Sino lo dejaré».

Aunque aún no planea colgar las botas, Albiol tiene claro que su vínculo con el fútbol no terminará cuando decida retirarse como jugador: «Voy a seguir en el fútbol sí o sí. Desde niño ha sido mi vida, he visto Mundiales, Eurocopa, todos los partidos, jugadores. Es lo que más me ha gustado. Al 100% que cuando no pueda competir seguiré ligado. No sé lo que haré pero es mi vida y lo será hasta el último día».