Wanda Nara, que está en Argentina por motivos profesionales, confirma en un audio filtrado que se está divorciando de Mauro Icardi. Los rumores llevaban tiempo sonando con fuerza y ahora la influencer despeja las dudas dejando claro que la ruptura con el delantero del PSG es un hecho. Habrá qué ver cómo avanza todo porque no va a ser fácil que lleguen a un acuerdo de divorcio. “Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro, estoy organizando eso, me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Nada estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio», dice.