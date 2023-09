Fernando Alonso vuelve a sufrir en Japón: «Por desgracia lo hemos confirmado…»

Fernando Alonso vuelve a sufrir en Japón, donde solo ha podido colocarse décimo en la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula 1. El piloto español ha reconocido que ya se temía que Suzuka iba a ser un circuito poco propicio para las características de su Aston Martin y se ha resignado a que pelear por entrar en la Q3 en su objetivo realista en este momento de la temporada.

«No sabíamos dónde íbamos a acabar porque ya vimos en las sesiones libres que nos faltaba mucho ritmo. Era un circuito que no nos venía muy bien sobre el papel y por desgracia lo hemos confirmado. Qatar creo que nos puede venir bien, pero este fin de semana está siendo difícil. Tenemos que intentar seguir entrando en el ‘Top 10’ y sumando puntos mañana, ojalá», analizó Fernando Alonso nada más bajarse de su monoplaza.

El asturiano compartirá la quinta línea de la parrilla con el ídolo local, Yuki Tsunoda, después de una sesión donde vivió sensaciones encontradas. «No he sufrido, he disfrutado porque al final Suzuka te da una adrenalina superior. Es un circuito fantástico para conducir un Fórmula 1. Siempre me gustaría tener unas décimas más en el bolsillo, pero sobre todo la vuelta de Q2 la disfruté y la de Q3 también. En la Q1 no estuve cómodo, pero hicimos algunos ajustes en el alerón y luego más contento. Nos falta ritmo, no nos podemos esconder en este sentido», se sinceró.

A la vista del rendimiento que está dando últimamente su coche, el bicampeón mundial se establece objetivos más realistas durante los sávados de clasificación. «Con la mejora de Alpha Tauri igual somos más carne de Q1 y Q2 que de Q3, y sin embargo nos estamos manteniendo en Q3. Esos pequeños milagros, como la vuelta de Singapur y la de aquí en Suzuka, me mantienen un poco en la pomada aún, así que contento», se consoló en declaraciones a DAZN.

Coche de Fernando Alonso

El Aston Martin volvió a mostrar sus debilidades en el circuito de Suzuka. Alonso tuvo que pelear mucho para meterse en el último corte de la sesión de clasificación, pero el panorama volvió a ser todavía peor para su compañero de equipo. Lance Stroll ni siquiera pudo superar la Q1 y este domingo se verá obligado a intentar otra remontada partiendo desde la decimoséptima posición, compartiendo con Niko Hulkenberg la penúltima línea de la parrilla de salida.

En este momento de la temporada, Aston Martin está perdiendo claramente la batalla por ser el segundo mejor equipo del Mundial, una posición que ocupó durante algunas fase de la temporada debido a la inspiración de Fernando Alonso. De hecho, ha caído a la cuarta posición del campeonato de constructores, por detrás de Red Bull, Mercedes y Ferrari, y McLaren es el siguiente equipo que viene recortando distancias.

En este sentido, Oscar Piastri y Lando Norris saldrán segundo y tercero este domingo, respectivamente, en una nueva demostración de que McLaren está mucho más fuerte ahora y de que el estatus de la parrilla ha variado sensiblemente desde que comenzó el verano.