Fernando Alonso hace su confesión más sincera sobre la ’33’: «Mi mayor temor es…»

Fernando Alonso ha rozado con la yema de los dedos su victoria número ’33’ esta temporada. El piloto de Aston Martin ha logrado tres segundos puestos en lo que va de campaña en Mónaco, Canadá y Holanda, pero el triunfo se le ha resistido a diferencia de su compatriota Carlos Sainz, quien salió victorioso de la última carrera celebrada en Singapur.

El asturiano quiere quitarse esa espina en el trazado japonés de Suzuka, aunque es consciente de que esta temporada se le van acabando las oportunidades de ganar una carrera. «Mi mayor temor es no hacerlo bien, no rendir, no ganar. La vida trata más del fracaso que del éxito», analizó Fernando Alonso sobre su situación en declaraciones a la escudería Aston Martin.

El piloto se mostró más que comprensivo con la tardanza en llegar su triunfo ’33’ tras haber bebido de las mieles de la victoria por última vez en el Gran Premio de España de 2013. «El 99% de las veces fracasas, pero por una vez que tengas éxito, toda la espera y el trabajo habrá merecido la pena», comentó.

Fernando Alonso no oculta que en cada competición en la que toma parte en Fórmula 1 piensa que puede salir ganador. «Cada carrera que comienzo, aunque no seamos lo suficientemente fuertes para luchar por la victoria, hay 1% de mí que, cuando cierro la visera y se apaga el semáforo, continúa con la esperanza de que es el día en que voy a ganar», dijo sobre lo que se está resistiendo la ’33’.

Un casco especial para Fernando Alonso

El piloto asturiano tiene la motivación al 200% después de la peor carrera de la temporada este pasado domingo en Singapur, donde terminó decimoquinto. Fernando Alonso estrenará múltiples mejoras en su monoplaza y también ha hecho público que presentará un casco único para la ocasión con detalles japoneses.

El bicampeón del mundo espera poder llevar de nuevo a Aston Martin a las posiciones en las que estuvo al principio de temporada con estas novedades estéticas, aunque lo importante está en el coche. Se va a estrenar una nueva tapa del motor que tendrá una especial incidencia en los pontones y se va a maximizar el rendimiento del alerón delantero.

Lance Stroll correrá en Japón

Después de darse la atípica situación de que un solo piloto de Aston Martin tomase parte en la carrera de Singapur, Lance Stroll regresará este fin de semana a pilotar el monoplaza verde. El piloto canadiense está plenamente recuperado del golpe que sufrió en la Q1 de los entrenamientos en Marina Bay.

En el paddock se había rumoreado con la posibilidad de que la escudería británica recurriese al cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel para que condujera en lugar de Stroll. El ex piloto de Aston Martin se retiró la pasada temporada y estaba tomando parte en algunos eventos publicitarios en Japón previos a la carrera de Suzuka.

Finalmente, Fernando Alonso tendrá a Stroll como compañero en su incesante búsqueda por conseguir su victoria número ’33’ en la Fórmula 1. El asturiano va sobrado de motivación, aunque su principal problema sigue siendo el increíble rendimiento de la escudería Red Bull.