Lance Stroll no correrá en Singapur tras su brutal accidente

Lance Stroll no correrá en el Gran Premio de Singapur. El piloto canadiense no estará en la carrera de este domingo, después del accidente sufrido durante la sesión de clasificación. Aston Martin ha decidido que el piloto no participe en la carrera, a pesar de que tenía el alta médica. El compañero de Fernando Alonso continúa dolorido y, a pesar del trabajo realizado por los mecánicos del equipo, su AMR23 no ha podido tampoco ser reparado a tiempo.

Stroll sufrió un brutal accidente al término de la Q1 que provocó una bandera roja y el retraso de la sesión. En la última curva del circuito de Singapur, perdió el control del monoplaza, impactando duramente de forma frontal contra el muro de protección. El golpe destrozó el coche, que rebotó y quedó en medio de la pista, sin morro y sin la rueda delantera derecha.

A pesar del fuerte impacto, el piloto salió ileso, aunque quedó bastante dolorido. Recibió el alta y, en principio, estaba en condiciones de tomar la salida este domingo en la carrera del GP de Singapur. Sin embargo, desde la escudería han considerado que era mejor no tomar riesgos, puesto que no está del todo recuperado y que la reparación del coche no ha llegado a tiempo.

Así lo ha comunicado el equipo, que ha afirmado que la decisión de que Stroll no participe en Singapur, ha sido tomada de forma conjunta: «Tras el accidente de Lance en la calificación del Gran Premio de Singapur, Lance y el equipo Aston Martin han acordado conjuntamente que no participará en la carrera de esta tarde. El equipo se ha enfrentado hoy a un enorme trabajo para reparar el coche y Lance sigue dolorido tras un impacto tan fuerte. El objetivo de Lance se centra ahora en recuperarse por completo de cara al Gran Premio de Japón».

Singapore Grand Prix statement. — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 17, 2023

El duro accidente de Stroll

Durante la sesión de clasificación, Lance Stroll sufrió un impactante accidente que le impedirá estar en el GP de Singapur. El piloto impactó contra las protecciones tras perder el control en la zona exterior de la curva 19. El tráfico que había sobre la pista del circuito de Marina Bay marcó la sesión y provocó que, tras el accidente, ocurrido cuando los pilotos apuraban su última vuelta, se sacara la bandera roja y se suspendiera la Q1, impidiendo que los que aún estaban dando su último giro, no pudieran completarlo.

La bandera roja provocó que, junto a Stroll, se quedaran fuera de la siguiente ronda de clasificación Bottas, Piastri, Sargeant y Zhou. Además, la pista quedó llena de trozos de su AMR23, lo que obligó a retrasar el comienzo de la Q2. Además, los muros de protección quedaron muy dañados y tuvieron que ser reparados tras el impacto.

La salida del GP de Singapur, por tanto, comenzará con menos corredores. En lugar de los 20 habituales, serán 19 los que tomen la salida este domingo. La parrilla estará comandada por Carlos Sainz, que partirá desde la primera posición, tras lograr la pole el sábado. El compañero de equipo de Lance Stroll, Fernando Alonso, lo hará desde la séptima posición.