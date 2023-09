Fernando Alonso: «Mi objetivo prioritario es acabar por delante de Hamilton»

Fernando Alonso ha expresado sensaciones agridulces después de la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur. El asturiano partirá desde la séptima posición de la parrilla y lo celebró como un buen resultado, ya que su Aston Martin no daba para más este sábado, justo en el día que llevaban todo el año esperando, el del descalabro de Red Bull, que no pudo meter a ninguno de sus pilotos entre los diez mejores.

«Parece que este es el fin de semana en el que Red Bull va a cojear y parece que no vamos a ser nosotros los que vayan a pescar. Después de todo el año detrás de ellos, y en la carrera que fallan no estamos ahí para aprovecharlo… Dijimos muchas veces que había que estar ahí y coincide que este fin de semana no estamos», lamentó Alonso nada más bajarse de su Aston Martin.

El bicampeón mundial no escondió que tanto él como su equipo vivieron una jornada complicada en Singapur. «He sacado un poco más quizá de lo que tenía el coche. Hemos sufrido hoy. En la última sesión libre no estábamos cómodos con el coche, hicimos algún cambio para la crono y mejoró. Estoy contento. Acabo de ver al ingeniero y le he dicho: ‘Si me dejas aquí toda la noche dando vueltas no la vuelvo a repetir’. La posición es la que es y hay que aceptarla. No estamos tan fuertes como otros equipos. Tengo ganas de disputar la carrera y a ver lo que podemos conseguir», dijo.

🗣️ @alo_oficial: «Parece que no vamos a pescar justo cuando Red Bull empieza a cojear, pero esto es como el Tour»#SingapurDAZNF1 🇸🇬 pic.twitter.com/geqTL36sDE — DAZN España (@DAZN_ES) September 16, 2023

En cuanto al planteamiento para este domingo, Fernando Alonso se planteó objetivos realistas y ni siquiera quiso hablar de la posibilidad de llegar hasta el podio. En su lugar, explicó que se planta la prueba como un mano a mano contra Lewis Hamilton, con el que está peleando por la tercera posición del campeonato. De momento, sigue aventajando en seis puntos al piloto británico, que saldrá quinto en Singapur.

«Esto es como el Tour de Francia, son 22 carreras, no solamente una, y estamos haciéndolo bien durante todo el año. Tengo a Hamilton justo delante en la parrilla y lo tengo justo detrás en el campeonato, así que ese es mi objetivo prioritario: intentar cubrirlo y quedar por delante de él. Y si quedo detrás de él, no perder muchos puntos», resumió en declaraciones a DAZN.

Mal día de Aston Martin

Al menos Fernando Alonso pudo salvar parcialmente el día para Aston Martin, ya que el inicio de la sesión de clasificación fue terrorífico con el accidente sufrido por Lance Stroll. El canadiense perdió el control de su coche y es estrelló contra el muro, dejándolo completamente destrozado. Este domingo partirá desde la última posición y obligado a completar una remontada heroica si quiere rascar algún punto. Así que, un día más, casi todas las esperanzas del equipo inglés estarán puestas en su compañero de equipo.