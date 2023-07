Alonso cumple 42 años con el sueño de la ’33’

Fernando Alonso cumple este sábado 42 años en busca de su victoria número 33. «Finalmente voy a tener 42», reconocía el asturiano a su llegada al circuito de Spa-Francorchamps puesto que durante la temporada muchos hablaban de él como que tenía 42 años. El bicampeón del mundo quiere celebrar su cumpleaños con un podio en la carrera al sprint de este sábado, aunque su gran sueño sigue siendo conseguir la 33.

Desde su llegada a Aston Martin, Alonso ha estado buscando su primer triunfo de verde pero se le resiste una y otra vez. A día de hoy corren tiempos difíciles para los de Silverstone pero el español ha demostrado que los años no pasan por él. Fernando es como el buen vino, con el tiempo mejora cada vez más y se supera a sí mismo una y otra vez.

A sus 42 años, el 14 se encuentra tercero en el Mundial de F1 y sigue siendo, junto a Verstappen y Hamilton, el mejor piloto de la parrilla con diferencia. Y lo demuestra en cada carrera. Dicen que los años pasan para todos pero esa frase no va con Alonso. Pese a estar varios años fuera de la F1, el mejor piloto español de F1 de todos los tiempos y uno de los mejores de la historia del campeonato continúa demostrando que está muy en forma y que puede batallar con cualquiera.

¡Feliz cumpleaños Fernando!

Wishing a happy birthday to @alo_oficial, from all of us at AMF1 Team. 💚 pic.twitter.com/bUi1qZEW4X

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 29, 2023