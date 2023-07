Fernando Alonso dispara sus opciones en Spa: la 33 es posible gracias a este extraño fenómeno

Fernando Alonso ha perdido algo de fuelle en el campeonato del mundo de Fórmula 1 en unas últimas carreras en las que su Aston Martin no ha funcionado todo lo bien que le gustaría al piloto asturiano y a sus fans incondicionales. Alonso llega, como el resto de miembros del paddock de la F1, al Gran Premio de Bélgica, última cita antes del parón de verano y que será la última oportunidad antes de las vacaciones de lograr la ansiada victoria 33. Fernando no lo tendrá fácil, pero se guarda un as en la manga para lograrlo.

Y es que uno de los principales aliados de Fernando Alonso a lo largo de su extensa y prolífica trayectoria en el Mundial de F1 ha sido la lluvia, que podría hacer acto de presencia tanto en la sesión de clasificación como en las dos carreras que nutren el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el sábado con la carrera al sprint y el domingo con la que decidirá a un campeón en Spa que podría ser Alonso siempre y cuando el fenómeno meteorológico que más impacta en la F1 se produzca en el horario previsto.

El viernes es el día que menos probabilidades de lluvia hay anunciadas para el GP de Bélgica, en un horario que irá de las 17:00 horas a las 18:00 horas en el tiempo previsto para la sesión de clasificación oficial en la que los pilotos verán sus puestos de cara a la carrera del domingo. Por tanto, aquí Alonso tendrá que sacar todo su talento al volante sin, en principio, la ayuda de las precipitaciones para lograr un buen lugar en la parrilla.

Acto seguido llegamos al sábado, donde según las informaciones podría haber lluvia en la carrera al sprint, que se disputa a partir de las 16:30 horas en el circuito de Spa – Francochamps, en el que se celebra la totalidad del GP de Bélgica de F1. La carrera al sprint cuenta con más de un 80% de opciones de que haya lluvia, por lo que Fernando Alonso podría sumar unos importantes puntos para el campeonato del mundo y llenarse de confianza de cara a lo verdaderamente importante, que es la carrera del domingo en Spa.

Posibilidad de lluvia en el GP de Bélgica de F1

Alonso no parte en la actualidad como uno de los favoritos, aunque el hecho de que Max Verstappen pueda perder cinco puestos en la parrilla de salida debido a la sustitución de la caja de cambios deja a Fernando y al resto de contendientes con más opciones frente al hombre que está copando las victorias en el Mundial de F1. Además, el porcentaje de precipitaciones en forma de lluvia para la carrera del domingo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 alcanza el 40%, por lo que podemos entender que este fenómeno podría hacer acto de presencia y beneficiar al piloto que mejor se maneja en estas condiciones en todo el paddock, que no es otro que Fernando Alonso.