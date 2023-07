Fernando Alonso: aguantar el chaparrón de Spa y apagar un incendio antes de las vacaciones

Fernando Alonso quiere y debe apagar el incendio del garaje de Aston Martin en el Gran Premio de Bélgica. El circuito de Spa-Francorchamps alberga el duodécimo Gran Premio del Mundial de Fórmula 1, una de las fechas más clásicas del calendario y un gran escenario en el que el asturiano quiere volver a la senda de los podios, después de tres carreras en las que se cayó a plomo junto a su equipo.

Desde la escudería británica pretenden que la carrera en Bélgica sirva de bálsamo a todos los problemas que se han encontrado poco antes de superar el primer tramo del Mundial, cuya nota, dependiendo de lo que suceda este domingo, acabará siendo más bien de notable que de sobresaliente. La Fórmula 1 llegará a su ecuador después de 12 pruebas. En seis de ellas, Fernando Alonso sorprendió a todo el mundo subiéndose al podio, además lo hizo en las nueve primeras.

Sin embargo, desde el GP de Austria, los resultados han caído en picado hasta Hungría, donde se llevó el golpe definitivo. Fernando Alonso quedó noveno, su peor resultado del Mundial, y Aston Martin confirmó los peores pronósticos. Lo sucedido en Spielberg y en Gran Bretaña no fue casualidad, y la falta de ritmo en el monoplaza cuando tenía que encarar curvas rápidas no era el único de los problemas.

Fernando Alonso fue adelantado, como se podía prever, por el Red Bull de ‘Checo’ Pérez, pero también por George Russell, quien tradujo en la pista que Mercedes es la segunda mejor escudería actualmente, y no Aston Martin. Pero no solo eso. De hecho, en las dos últimas pruebas es la quinta, sobrepasada no sólo por los dos primeros en la tabla, sino también por Ferrari y por la gran sorpresa, McLaren.

Quiere cantar el cumpleaños feliz

Por tanto, tras el baño de realidad recibido en Hungría, Fernando Alonso quiere soplar las velas en Bélgica, al menos, con la tranquilidad de haber apagado un incendio. El piloto español cumple 42 años este sábado, un día en el que se volverá a enfrentar a una nueva carrera al sprint. Pero, el día decisivo es el siguiente, donde se jugará la gran parte de los puntos y, sobre todo, marcharse de vacaciones habiendo evitado que la situación se complique todavía más.

El de Spa es el último baile antes del parón veraniego, y la vuelta tendrá lugar en su país vecino, Holanda. Hasta el 27 de agosto los pilotos no volverán a subirse a su vehículo. La carrera del circuito de Zandvoort será la primera de las últimas diez pruebas del Mundial de 2023. Una fecha a la que Fernando Alonso quiere llegar, además de estrenando mejoras como ya confirmó Aston Martin, con las sensaciones propias de haber cosechado un resultado positivo este fin de semana.

Eso sí, sus aspiraciones siguen intactas pese a tres carreras consecutivas en las que no pudo conseguir algo más que un quinto puesto. Así lo hizo saber en su llegada al circuito, donde afirmó que está «deseando volver a pilotar». «No tuvimos el fin de semana más fácil en Budapest y el noveno puesto fue lo máximo que conseguimos el domingo, con tres puntos en total para el equipo. Ahora viene Bélgica y hemos tenido unos días para analizar todo lo ocurrido en Hungría», aseguró Fernando Alonso.

Asumir los errores y seguir

Por otro lado, Aston Martin quiso mandar un mensaje de confianza en el equipo, ahora que las cosas no marchan igual de bien que a principios de año. «Tenemos mucha confianza. Nos tomó un par de semanas identificar cuáles son los problemas y también confirmarlos», señaló el ingeniero jefe de los británicos, Mike Krack.

Por tanto, sólo queda esperar a que vuelvan a arrancar los motores este fin de semana en Bélgica donde, como decimos, nos encontraremos con un Gran Premio fraccionado en tres partes (clasificación, carrera al sprint y carrera). Este viernes comienza por todo lo alto con la calificación a las 17:00 horas, una prueba en la que Fernando Alonso quiere asestar el primer golpe sobre la mesa marcando un buen tiempo con el que situarse lo más arriba posible de cara a la carrera del domingo. De esta forma, habrá comenzado a apagar ese incendio antes de las vacaciones.