El cóctel explosivo que ha echado a Aston Martin y a Fernando Alonso de los podios

Aston Martin tampoco levantó cabeza en Hungría, eso es un hecho. La realidad es que en los tres últimos Grandes Premios los resultados han ido decayendo y la mala dinámica se ha acrecentado aún más tras el fin de semana en Hungaroring. Una situación que no se explican en el garaje de los británicos, un lugar donde sólo se respiraba un ambiente festivo durante el primer tramo del Mundial de Fórmula 1, y en el que ahora tan sólo se resignan a reconocer la evidencia.

El mal momento de la nueva escudería de Fernando Alonso pasa por tres carreras en las que el piloto asturiano no pasa de la quinta posición. De hecho, el pasado domingo fue el día en el que cosechó su peor resultado de la temporada hasta el momento (9º). Desde Canadá, donde consiguió un segundo puesto e incluso luchó por la victoria con Max Verstappen, algo extraño está sucediendo. Y es que Aston Martin se ha visto superado hasta por cuatro equipos.

Se trata de Red Bull, líder del Mundial, Mercedes, Ferrari y, la gran sorpresa de las dos últimas carreras, McLaren. En el garaje ‘papaya’ han experimentado algo parecido a lo que le sucedió a Aston Martin en las primeras fechas: un crecimiento inesperado con el que han llegado a imponerse como la segunda escudería más fuerte a día de hoy. Lando Norris ha firmado dos podios consecutivos y Oscar Piastri lleva dos carreras seguidas quedando entre los cinco primeros pilotos.

Lo preocupante no es que Aston Martin haya dejado de subir al podio, es que se le está complicando incluso pelear por ellos. Como decimos, en Hungría llegó el peor resultado de Fernando Alonso y esa racha en la que cosechó cinco podios en siete carreras ya es pasado. Sin embargo, su nivel sigue siendo el mismo, al contrario que Lance Stroll. El canadiense ha quedado decimocuarto y décimo en las dos últimas pruebas, por lo que ha sido sobrepasado por Norris en la clasificación de pilotos.

Aston Martin no pone excusas

El giro de guión ha sido tan evidente que desde la escudería inglesa no trataron de poner excusas al mal resultado de Hungría. Allí, esperaban un resurgimiento al tratarse de un circuito en el que se premia más la habilidad del propio piloto que el ritmo de monoplaza en curvas rápidas, como en Silverstone.

Sin embargo, el cambio de escenario no sirvió como bálsamo para Fernando Alonso, por lo que a su ingeniero jefe, MikeKrack, no le quedó otra que reconocer el «baño de realidad» que se habían llevado. «Estos resultados son un baño de realidad. Hemos visto donde llevamos un par de carreras, podíamos ser rápidos aquí pero no estamos donde estábamos porque varios equipos nos han pasado y hay que ser sinceros con nosotros mismos. No hay manera de esconderse», sentenció el luxemburgués.

No obstante, un Fernando Alonso que hace lo que puede y saca de donde no hay sigue aferrado a la tercera plaza del Mundial. Este fin de semana, en Bélgica, tendrá junto a su equipo una nueva oportunidad de demostrar que lo sucedido en las tres últimas pruebas sólo ha sido un espejismo. Para ello, tendrá una bala extra, puesto que el circuito de SPA-Francorchamps albergará una carrera al sprint, más la de cada domingo.