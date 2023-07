Alcaraz y Masarova ceden en el dobles mixto y España pierde ante Bélgica

Carlos Alcaraz y Rebeka Masarova cayeron ante David Goffin y Elise Mertens en el decisivo dobles mixto por 3-6 y 1-6. España se queda contra las cuerdas en la Copa Hopman tras esta derrota ante Bélgica (2-1) y se la jugará este sábado contra Croacia. Para meterse en las finales, los españoles necesitan ganar por 2-0 a los croatas o 2-1 siempre y cuando los triunfos se produzcan en dos sets y la derrota sea en tres mangas.

Los puntos de oro condenaron al conjunto español que fue a remolque desde el principio. Los belgas rompieron el servicio de Masarova en el punto de oro nada más arrancar el encuentro, pero la pareja española logró reponerse e igualar a dos. Sin embargo, el primer turno de saque de Alcaraz sería el único que ganaría España ya que los dos siguientes juegos fueron dos breaks, uno para cada lado (3-3).

A partir de ahí, Bélgica, hizo valer su experiencia en el dobles para llevarse la primera manga por 3-6 gracias a un Goffin pletórico. Alcaraz acusó el cansancio del partido de individuales ante el belga y toda la resaca de Wimbledon y esta vez no pudo lograr otra gran remontada. La pareja belga mantuvo su dominio en la segunda manga y e hizo el primer break en el cuarto juego (1-3).

Pese a los intentos de Alcaraz y Masarova, especialmente del número uno del mundo que intentó tomar las riendas, España se vio arrasada por Bélgica y terminó perdiendo por 1-6 el segundo set ante una sólida pareja belga. Esta era la primera vez que el campeón de Wimbledon y US Open jugaba el dobles mixto y no pudo estrenarse con victoria, pero este sábado tendrá una nueva oportunidad frente a Croacia. A las 16 horas comenzará la eliminatoria decisiva que decidirá si España se mete en las finales de la Copa Hopman o no con el encuentro de individuales femenino (Masarova vs Donna Vekic). Justo después saltarán a la pista Alcaraz y Borna Coric.