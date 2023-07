¿Qué es la Copa Hopman? Todos los datos y horario del próximo torneo de Carlos Alcaraz

La temporada de Carlos Alcaraz continúa inmediatamente después de completar la que es, hasta el momento, su gran conquista como profesional. Pese a ganar Wimbledon 2023 en una trepidante final ante Novak Djokovic, el tenista murciano sigue su andadura por el circuito ATP y participará del 19 al 23 de julio en la renovada Copa Hopman, un torneo mixto por equipos nacionales que regresa tras su ausencia desde 2019 y lo hace en tierra batida, en Niza, y con Alcaraz representando a España junto a Rebeka Masarova.

Desde el año 2020 se decidió que la Copa Hopman, un clásico entonces de los principios de temporada desde su creación en 1989, no se celebrase y fuera reemplazada por la ATP Cup, que luego a su vez tornó en la United Cup. El presidente de la ITF, David Haggerty, sorprendió al anunciar que la Copa Hopman regresaría en el año 2021, pero ni ese año ni el siguiente hubo rastro del torneo, que sí volverá en 2023, concretamente el 19 de julio en Niza (Francia), y no en Oceanía como se hacía antaño.

Formato de la Copa Hopman

Es lo que hace realmente particular a la Copa Hopman por delante del resto de competiciones que forman parte del calendario ATP. Este torneo es disputado por tenistas masculinos y femeninos, simultáneamente, ya que forman parte del mismo equipo y representan a un país, con el que compiten contra otros buscando al ganador, que no es individual si no la formación o equipo nacional.

Los jugadores no son seleccionados, por lo que la figura del capitán, como sucede en la Copa Davis, no existe. Es la organización de la Copa Hopman la que invita a los jugadores a participar y estos, como es el caso de Carlos Alcaraz, aceptan –o declinan– este ofrecimiento para formar parte del equipo nacional al que le corresponde por nacionalidad.

En esta edición habrá seis selecciones, seis países representados en la Copa Hopman, que también escoge a los representantes en forma de nación, dejando de lado el criterio deportivo por clasificación anterior o coeficiente. Cada equipo nacional está compuesto por dos tenistas, uno masculino y otra femenina.

Las eliminatorias se disputan de la siguiente manera y orden

– Un partido de individuales femenino

– Un partido de individuales masculino

– Un partido de dobles mixto

En 2023, se ha bajado de ocho a seis países participantes, de manera que cada uno de los equipos nacionales se medirá a las otras dos selecciones de su grupo y la mejor de cada uno participará en la final, donde se decidirá al campeón de la presente edición de la Copa Hopman.

Copa Hopman 2023: países y jugadores

La edición de 2023 de la Copa Hopman, tras tres años de ausencia, regresa cambiando Oceanía por Francia, en concreto Niza, y con seis equipos nacionales que participarán en el torneo, con grandes jugadores en liza durante los cuatro días de competición. Los países participantes son los siguientes.

GRUPO 1: Francia (jugadores: Richard Gasquet y Alizé Cornet), Suiza (Leandro Riedi y Celine Naef), y Dinamarca (jugadores: Holger Rune y Clara Tauson).

GRUPO 2: Bélgica (jugadores: David Goffin y Elise Mertens), Croacia (jugadores: Borna Coric y Donna Vekic) y España (Carlos Alcaraz y Rebeka Masarova).

¿Dónde se juega la Copa Hopman?

La Copa Hopman 2023 tiene como sede el Nice Lawn Tennis Club de Niza, Francia, un emplazamiento ideal por temperatura y ambiente, que se estrena en el calendario como organizador de este torneo mixto, pero que ha contado durante varios años con una cita del calendario ATP, también en tierra batida y habitualmente en la semana previa a Roland Garros. La competición se celebra del 19 al 23 de julio, esta última fecha designada para la final.

Partidos de España y Carlos Alcaraz en la Copa Hopman

España no debuta en la Copa Hopman hasta el tercer día de competición, el viernes 21 de julio, y lo hará con un duelo ante Bélgica que abrirá Rebeka Masarova, con partido ante Elise Mertens, a partir de las 16:00 horas. A continuación, Carlos Alcaraz, gran aliciente del torneo, se medirá al veterano David Goffin en torno a las 18:00 horas, mientras que el dobles mixto se celebrará como último partido del día, sobre las 20:00 horas, con los cuatro protagonistas mencionados anteriormente.

En los mismos horarios, el sábado 22 de julio España se enfrentará a Croacia en la eliminatoria que cierra el Grupo 2 de la Copa Hopman. Masarova tendrá enfrente a Donna Vekic, mientras que Carlos Alcaraz se medirá a Borna Coric, al que ya venció en el Mutua Madrid Open. Por último el dobles mixto cerrará la serie, descubriendo qué selección se mete en la final, que se jugará el domingo 23 de julio.