Aston Martin pide perdón a Fernando Alonso por sus ‘peoras’ de las últimas carreras

A Aston Martin no le queda otra vía para volver al éxito que asumir sus errores. El AMR23 lleva tres Grandes Premios dando síntomas de flaqueza, en los que Fernando Alonso no es capaz de acercar el coche a los podios. Algo que sí sucedía en las nueve primeras carreras del Mundial, en las que quedó seis veces entre los tres primeros. Es por ello que el ingeniero jefe de la escudería británica, Mike Krack, ha reconocido que tomaron decisiones incorrectas en el desarrollo del vehículo, por lo que aún faltan mejoras por llegar.

«La forma en la que hemos desarrollado el coche es muy compleja. Puedes cambiar una cosa, pero nunca cambias una cosa y todo lo demás está bien. Siempre habrá efectos secundarios cuando haces cambios. Y también debes sopesar: ¿tú utilizarías, por ejemplo, una parte que genera más carga aerodinámica pero tiene un carácter diferente, o viceversa? Creemos que en una o dos situaciones no hemos tomado la decisión correcta», reconoció el luxemburgués.

El problema real de Aston Martin es que, tras el GP de Silverstone, pensaron que la causa de la caída de resultados era una cuestión de circuitos, echando la culpa a la falta de ritmo en curvas rápidas de recorridos como el de Gran Bretaña o el de Austria. Por eso, en Hungría se confirmaron los pronósticos y, una prueba en la que se premia la habilidad, el Aston Martin no pasó más allá del noveno puesto cosechado por Fernando Alonso.

«Creo que Hungría fue el último elemento del rompecabezas. Es una pista en la que esperábamos ser un poco más competitivos, y no lo fuimos. Y ése fue el último dato que confirmó que tal vez no hemos ido en la dirección correcta», admitió Krack, unas palabras que, tras un arranque de Mundial espectacular, no esperábamos tener que escuchar.

No quieren tocar teclas por tocar

Aún así, está seguro de que este momento puede quedarse una mala racha y de que Aston Martin puede recuperar la segunda plaza en la clasificación del Mundial. «Tenemos mucha confianza. Nos tomó un par de semanas identificar cuáles son los problemas y también confirmarlos. Vas a un evento, tienes problemas, vas a otro y son un poco diferentes, y luego no sabes. Entonces, siempre tienes que esperar un poco para no tomar una dirección concreta. Podrías poner piezas en el coche por el hecho de poner piezas en el coche. Esto no es lo que queremos hacer, pero estamos bastante seguros de que lo que podamos hacer en las próximas carreras nos dará mejoras», concluyó Krack.