Operación Triunfo en Aston Martin: Fernando Alonso elegirá a una mujer para que sea su compañera

Fernando Alonso contará con una compañera en Aston Martin durante el próximo Mundial. La Fórmula 1 llevará a cabo una iniciativa con la que acercará el automovilismo femenino a la orden del día. Y es que las diez escuderías de la parrilla contarán con mujeres pilotos de la F1 Academy, la competición para deportistas femeninas nacida a finales de 2022.

Es por ello que ambas categorías se fusionaran de aquí en adelante y los actuales equipos recibirán pilotos de los cinco componentes de la F1 Academy (CamposRacing, ART Grand Prix, Carlin, MP Motorsport y PREMA Racing). Cada escudería femenina cuenta con tres pilotos para tres monoplazas distintos.

If you can see it. You can believe it. 👊

#F1 #F1Academy @f1academy pic.twitter.com/LBrdYGf4O5

— Formula 1 (@F1) July 26, 2023