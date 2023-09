Fernando Alonso confirma que pilotó un Aston Martin ‘roto’ en Singapur

Fernando Alonso ya está en Japón. Por delante, el decimosexto Gran Premio del Mundial de 2023 y una de las últimas oportunidades para reengancharse a la pelea con Lewis Hamilton por el tercer puesto en la clasificación. También para devolverle ese estatus que Aston Martin ha perdido con Ferrari en constructores, algo que parece más complicado viendo los pobres resultados de su compañero, Lance Stroll, últimamente.

El asturiano llegó este jueves al circuito de Suzuka, donde concedió unas palabras sobre lo sucedido en la prueba del fin de semana pasado. En Singapur no tuvo su mejor día: quedó último y fue perjudicado por la FIA y por su propio equipo, no sólo por una lentísima parada en boxes, sino también por un coche, el AMR23, que tenía varios desperfectos que le impidieron pilotar con normalidad en un trazado tan exigente como el de Marina Bay.

Es por ello que reconoció en su llegada a Japón esos daños en uno de los elementos de suspensión trasera con los que compitió el pasado domingo, concretamente en la parte izquierda. Una desventaja que le relegó a la última posición de los que quedaban en pista (15º) y a una situación de carrera en la que fue adelantado por ‘Checo’ Pérez, pero también por los Alpine (Pierre Gasly y Esteban Ocon).

«Sabemos cuánto afectó, no compartiremos ese dato, pero era significativo. Estoy un poco menos preocupado sobre las prestaciones en Singapur después de ver el daño que teníamos. El ritmo no era el real, sin eso quizás podríamos haber seguido el tren de los líderes y habríamos tenido menos problemas con los Alpine y Pérez. Cuando no eres rápido entras en muchos problemas», dijo Alonso en la rueda de prensa oficial de la FIA en Suzuka.

Lo que está claro es que es prácticamente afrontar una carrera con normalidad en uno de los trazados más exigentes del calendario (Singapur) sin un coche que te aporte seguridad y las prestaciones de siempre. Lo que empezó siendo un halo de esperanza para Fernando Alonso, puesto que era una prueba señalada en rojo por Aston Martin debido a las condiciones de la pista, acabó convirtiéndose en una pesadilla para el equipo británico: último puesto del asturiano y accidente de Stroll en la calificación.

Por todas esas cosas, Fernando Alonso calificó de «duro» el fin de semana en Singapur. «Obviamente, fue un fin de semana duro, el de Singapur. Teníamos grandes esperanzas, pero en la carrera nos fue todo mal y descubrimos que teníamos daños en el coche desde la segunda vuelta. Eso explica el rendimiento en carrera y después de saber esto, tengo más confianza para este fin de semana y esperamos volver a ser rápidos aquí», auguró el español.

La noticia positiva para Aston Martin es que este fin de semana, a priori, Fernando Alonso remará acompañado de Stroll. El canadiense confirmó el pasado miércoles en sus redes sociales que se encuentra en buenas condiciones, al igual que su monoplaza, para correr en un nuevo Gran Premio de Fórmula 1: «Gracias por todos los amables mensajes. Listo para correr este fin de semana».

Thank you for all the kind messages.

Ready to race this weekend @AstonMartinF1👊🏻

— Lance Stroll (@lance_stroll) September 20, 2023