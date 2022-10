Fernando Alonso denuncia el sabotaje de Alpine: «Mi micrófono debía estar desconectado»

Fernando Alonso terminó séptimo en Japón, aunque con la sensación de que podía hacer un mejor resultado en Suzuka. El piloto español volvió a arremeter contra Alpine por la estrategia del equipo en el tramo final de carrera. El asturiano pidió por radio que le pararan varias vueltas antes de lo que lo hicieron, pero desde el box hicieron caso omiso a sus peticiones, o su micrófono no funcionaba, como dice el propio piloto, y cuando le dieron la orden ya era tarde.

A falta de ocho minutos para el final, con Russell acechando y los neumáticos del Alpine cayendo más y más en cada vuelta, el equipo le mandó entrar en boxes para cambiar ruedas y volver a poner los intermedios. Esa fue la segunda mala decisión del día, ya que antes, poco después de la resalida tras la bandera roja, Alonso paró el último para poner los intermedios y eso le costó varias posiciones, siendo adelantado por Vettel que había parado el primero.

«La estrategia no nos funcionó. Tomamos las decisiones equivocadas de forma continuada. Paramos los últimos para poner los intermedios y perdimos varios puestos. Y luego paramos muy tarde, con seis vueltas para terminar (a montar nuevas intermedias). Terminé exactamente en el mismo sitio en el que empecé. Estaba pidiendo por radio que me pararan antes, en las dos ocasiones, pero no sé. Hoy mi micrófono debía estar desconectado», comentó Fernando Alonso.

Alpine paró al bicampeón del mundo cuando iba séptimo cuando quedaban seis vueltas para el final. Fernando volvió a perder varias posiciones y aunque remontó y logró adelantar a Russell en pista, terminó en la misma posición en la que estaba, séptimo. En declaraciones a AS, el español lamentó haber entrado tan tarde: «Debíamos parar con diez o doce vueltas para el final, pero no sé lo que estaban haciendo. Perdimos una oportunidad».