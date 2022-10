¡Max Verstappen, campeón mundial!

Max Verstappen ya es campeón mundial de la Fórmula 1 por segundo año consecutivo tras apuntarse la victoria en el interminable Gran Premio de Japón. En una carrera marcada por la lluvia, que obligó a un parón de dos horas, y por el susto provocado por una grúa que entró a la pista con coches todavía en pista, el neerlandés dominó con autoridad de campeón por delante de su compañero Sergio Pérez y de Charles Leclerc, quien perdió la segunda posición por una sanción en la última vuelta. Séptimo puesto para un valiente Fernando Alonso y abandono a las primeras de cambio para Carlos Sainz.

Verstappen revalida el dorsal 1 en su monoplaza tras un final extraño en Suzuka, ya que ni él mismo tenía claro si ya era campeón. El recorte de vueltas debido a la lluvia dejaba dudas sobre si se repartirían todos los puntos. Finalmente así fue, en cumplimiento del reglamento de la FIA, y el holandés redondeó un campeonato fantástico que ya es suyo con cuatro pruebas de antelación. Desenlace coherente con un domingo plagado de confusión.

La lluvia prometía emociones fuertes desde la salida y vaya si lo hizo, pero no de la manera deseada. El primero en caer fue Carlos Sainz, que perdió el control de su Ferrari y se estrelló contra las protecciones laterales, provocando una bandera roja plagada de polémica. Durante unos minutos planeó la sombra del malogrado Jules Bianchi y hasta su padre lamentó lo ocurrido en sus redes sociales.

¿Y que despertó el recuerdo del trágico accidente sufrido por el piloto francés en 2014? Una grúa que entró en la pista antes de tiempo y se encontró de frente con Pierre Gasly en mitad del asfalto. No chocaron por poco. El francés no daba crédito. Se desesperó por la radio del equipo, cómo no hacerlo, y luego brincó de furia en ‘boxes’. Si se llega a producir el accidente… Mejor no pensarlo mucho.

Así fue el momento en el que @PierreGASLY se encontró con una grúa al lado de la pista en Suzuka 😱 📻 "Esto es inaceptable. ¿Qué ha pasado?"#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/Y6IkJ4EPCD — DAZN España (@DAZN_ES) October 9, 2022

El susto atenazó a toda la Fórmula 1 y varios pilotos como Sergio Pérez o Lando Norris aprovecharon el parón provocado por el aguacero para lanzar duras críticas a la organización. Más de dos horas estuvo detenida la carrera con el incidente de Gasly como comidilla mientras todos miraban al cielo esperando una tregua del cielo. Finalmente, dirección de carrera dio permiso para una resalida lanzada por el coche de seguridad. Se iniciaba una contrarreloj de 40 minutos. con el siguiente orden en cabeza: Verstappen, Leclerc, Pérez, Ocon, Hamilton y Alonso.

Las condiciones de la pista mejoraban, igual que la visibilidad, y Sebastian Vettel dio el pistoletazo de salida al cambio de neumáticos. Fue el primero en atreverse a colocar intermedios en su Aston Martin y el resto de pilotos fue detrás del alemán al comprobar que su decisión era acertada. Eso le costó perder dos posiciones a Fernando Alonso, ya que Alpine, priorizó a Esteban Ocon, que circulaba por delante, y el asturiano tuvo que esperar una vuelta más para la permuta de gomas.

Alonso juguetón

A falta de 20 minutos, Verstappen se escapó aprovechando la degradación de neumáticos sufrida por Leclerc, cuyo rimo caía en picado. El monegasco se despedía de la pelea por la victoria y miraba de reojo a otro Red Bull, el de ‘Checo’ Pérez, que le recortaba distancia por detrás. Un domingo más, la escudería austriaca volvía a pasarle la mano por el lomo a la italiana, una situación que ha adquirido la categoría de hábito.

Apretó tanto el mexicano al monegasco que, ya en la última vuelta, el piloto de Ferrari hizo un recto en una curva y se aprovechó de esa maniobra para finalizar segundo mientras ‘Checo’ se carcajeaba, literalmente, por la radio del equipo. Por detrás, Alonso finalizaba séptimo culminando con éxito la arriesgada maniobra de cambiar neumáticos a falta de ocho minutos. Con gomas superiores a sus rivales, se lo pasó pipa con tres adelantamientos en las últimas vueltas y a punto estuvo también de rebasar a Vettel. Por fin, un buen día para Alpine.