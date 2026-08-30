Etapa 9 de La Vuelta a España 2026 hoy, domingo 30 de agosto de Villajoyosa al Alto de Aitana: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV

La Vuelta Ciclista a España 2026 termina su primer tramo de competición con la etapa 9 de hoy, domingo 30 de agosto. Tadej Pogacar tenía encarrilada esta 81ª edición del torneo, pero este sábado se fue al suelo y tuvo que abandonar por lesión. La ronda española comenzó en Mónaco, que pasó por Francia y Andorra y que ya está acercándose a Granada, donde todo terminará después de 3.275 kilómetros. Durante estas semanas el pelotón tiene que hacer cuatro etapas llanas, dos contrarrelojes individuales, cuatro onduladas, cuatro de media montaña, una ondulada con final en alto y seis de montaña.

A qué hora empieza la etapa de La Vuelta a España 2026 hoy domingo 30 de agosto

La etapa 9 de La Vuelta Ciclista a España 2026 que se disputa hoy, domingo 30 de agosto, tendrá su inicio en Villajoyosa con la salida neutralizada a las 12:26 horas (horario peninsular). La organización calcula que se empezará a cruzar la línea de meta sobre las 17:14 horas, una menos en las Islas Canarias, en el Alto de Aitana.

Recorrido, mapa y perfil de la etapa 9 de La Vuelta a España 2026 hoy

Esta etapa 9 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, domingo 30 de agosto, va a ser muy dura con un total de seis subidas. Los participantes van a tener que hacer frente a los 187,4 kilómetros que hay desde la salida en Villajoyosa hasta la línea de meta situada en el Alto de Aitana. Esta es la tercera etapa de montaña de las seis que hay en el recorrido de la 81ª edición de la mítica ronda española.

En la etapa 9 de hoy, domingo 30 de agosto, de La Vuelta Ciclista a España 2026 los ciclistas van a tener que hacer frente a seis subidas. El Puerto de Tárbena y el de Tudons son de segunda categoría, el Puerto de Tollos y el de Benifallim es de tercera y el Puerto de El Miserat y el Alto de Aitana de primera.

Por dónde pasa La Vuelta a España 2026 hoy

La etapa 9 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, domingo 30 de agosto, se desarrollará por localidades como Finestrat, La Nucia, Orba, Pego, Gorga, Relleu o Sella.

Dónde ver La Vuelta a España 2026 hoy por TV y online en directo

Eurosport es el operador que posee los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva de manera íntegra todas las etapas que se celebren en La Vuelta Ciclista a España 2026. RTVE, por La1 o por Teledeporte, también ofrecerán los tramos finales de cada carrera que haya en esta 81ª edición de la mítica ronda gala. Estos dos medios de comunicación ofrecen a sus usuarios sus aplicaciones para retransmitir en vivo online y en streaming las pruebas y estas apps se pueden descargar en teléfonos móviles, smarts TVs o tablets.

Además, en la web de OKDIARIO vamos a publicar cada día las mejores noticias sobre todo lo que suceda en esta 81ª edición de la competición. Compartiremos con nuestros lectores el perfil y recorrido a primera hora de la mañana, las crónicas cuando acaben las carreras y actualizaremos al momento la clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2026.

Cómo escuchar la etapa de La Vuelta a España hoy por radio en directo

Para terminar, los seguidores de esta competición que no puedan ver hoy, domingo 30 de agosto, la etapa 9 de La Vuelta Ciclista a España 2026 por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming tienen que saber que podrán escucharla gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Onda Cero, RNE, Cope o la Ser podrían conectar con las carreteras españolas para ir narrando lo que ocurra en ellas con el pelotón.