Este es el premio que se lleva el Barça por salir campeón de Liga

El Barça ya es campeón y eso permite al club tomar un respiro no sólo en el aspecto deportivo, logrando de nuevo un título liguero cuatro años después del último, sino también en lo meramente deportivo. El alirón culé asegura ingresar un pellizco extra para las arcas culés, no un ingreso directo por salir campeón de La Liga, algo que no existe como tal en España, pero sí de forma indirecta con un mejor reparto televisivo por parte de la patronal y también un pellizco extra vía Champions League tras ir como campeón de Liga.

Los culés se aseguran esta próxima temporada alrededor de 100 millones de euros, unos 10 millones más de lo que percibirá el segundo clasificado de La Liga, que está por definirse si será el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Sólo en números de la Liga española, el Barça percibirá algo más de 91 millones de euros en base a los datos económicos de años anteriores, por alrededor de 85 millones que ingresará el segundo.

Las cuentas para el reparto televisivo en España son sencillas. El 50% del total que generan las televisiones se reparte a partes iguales entre los 20 clubes que componen la máxima categoría española, cuantía que no alcanza por poco los 36 millones de euros. Del 50% restante hay que hacer dos mitades, un 25% se reparte en base a los resultados deportivos de las últimas cinco temporadas, premiando la regularidad; y otro 25% está repartido según la implantación social de cada club.

En términos porcentuales, obviando decimales, el campeón de Liga se lleva alrededor de un 17% del total de los derechos de televisión. El segundo clasificado se lleva un 15%, el siguiente un 13%… Así hasta dar por concluido con relativa equidad el reparto económico por las televisiones con estos tres parámetros. El Barça se lleva por ende ese 17%. Salir campeón también afecta a años venideros, ya que va directo a una mejora en la cuota de éxitos deportivos.

Pero no es el único concepto en el que se ve beneficiado económicamente el Barça al salir campeón. De cara Europa, en Champions League, ser campeón también tiene premio. El market pool cuenta con un criterio según la clasificación en el campeonato doméstico. En ésta, el reparto europeo deja un 40% al primer clasificado, un 30% al segundo, un 20% para el tercero y sólo un 10% para el cuarto. Sólo en este concepto serán unos 9,6 millones de euros el año que viene.

En resumidas cuentas, el Barça ganará gracias a su título de Liga casi nueve millones de euros más que el segundo clasificado de La Liga, sea quien sea finalmente, Madrid o Atlético. Así, de esta forma indirecta, se premia el éxito en La Liga como campeón.