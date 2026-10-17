Espanyol – Atlético: la sexta por el seis

Set y partido. La sexta para el seis. Camina el Atlético sobre la claridad de la felicidad. Si algo puede salir bien, sale bien. Encadena, entre Champions y Liga, cinco victorias consecutivas y mejor juego a medida que disputa más partidos. La construcción de la que habla Simeone tiene dos respuestas. O bien ya ha finalizado, o bien le quedan los últimos remates. Este sábado el Atlético busca el set ante el Espanyol, su sexto triunfo consecutivo con dedicatoria para su seis, el que lleva Koke en la espalda.

El capitán no estará en Cornellá tras culminar con una lesión en su muslo izquierdo, que le hará perderse el maratón de partidos y cuyo regreso está fijado para recibir al Barcelona el 8 de noviembre, una semana muy dura. El fútbol ha pasado a ser la cosa más importante de las menos importantes. Durante la mañana del martes perdió a su madre y no entró en la convocatoria para enfrentarse al Manchester United. Al día siguiente se reincorporó a los entrenamientos y este viernes ha caído lesionado.

«Los servicios médicos del club han realizado pruebas radiológicas a Koke debido a unas molestias que sentía el capitán rojiblanco en su pierna izquierda. Dichas pruebas han confirmado que el centrocampista sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, por lo que no podrá estar disponible para el encuentro de este sábado frente al RCD Espanyol. Koke realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición», ha expresado el Atlético.

El Atlético insiste en la Liga. Se siente fuerte, es concluyente en sus últimos encuentros, con cuatro triunfos seguidos en el campeonato, aunque Simeone es consciente del margen de mejora. No ha sido tan extenuante ni tan apretado como otras muchas veces, cuando no ha habido tiempo ni descanso posible, pero la exigencia es inalterable: hay que ganar para seguir ahí. Es la presión natural de cualquier aspirante al título de la Liga, más aún tal y como es el ritmo del Barcelona. El Atlético es segundo a cinco puntos.

Simeone sufre dos bajas: Johnny Cardoso, destacado ante el United y fuera de la sesión del jueves y el viernes por una indisposición, y la de Koke Resurrección, su capitán, por el fallecimiento de su madre el pasado martes y por una lesión muscular. Ha trabajado los dos últimos días en el gimnasio. Aún rebusca su primer gol Julián Álvarez y aún espera su primera titularidad Alexander Sorloth. Mientras, el Atlético vive entre la aportación clave de Álex Baena, máximo goleador y asistente en este inicio de temporada, y Kang-in Lee, cuya visión y giro aceleran las transiciones.

Alineaciones probables del Espanyol y Atlético