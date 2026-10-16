Koke, objetivo Barcelona

El fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Así lo debe sentir Koke, que no jugó ante el Manchester United tras la muerte de su madre la mañana del día del partido. Al día siguiente, Koke se reincorporó con el grupo en los entrenamientos y recibió el cariño de sus compañeros. Se esperaba que entrara en la lista de convocados para enfrentar al Espanyol, sin embargo, la situación ha virado.

El Atlético ha hecho público que el capitán sufre una lesión en el muslo izquierdo y será baja en un periodo maratoniano para su equipo con tres partidos —Espanyol, Stuttgart y Deportivo— en menos de dos semanas. También tiene complicado llegar a los encuentros ante Levante y Bayern de Múnich. El objetivo marcado es el partido contra el Barcelona en el Metropolitano, el último antes del parón.

«Los servicios médicos del club han realizado pruebas radiológicas a Koke debido a unas molestias que sentía el capitán rojiblanco en su pierna izquierda. Dichas pruebas han confirmado que el centrocampista sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, por lo que no podrá estará disponible para el encuentro de este sábado frente al RCD Espanyol. Koke realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición», ha expresado el Atlético.

Una semana dura para Koke

Están siendo días delicados para el capitán colchonero. La lesión viene precedida del fallecimiento de su madre. «Han sido días muy difíciles, de esos en los que cuesta encontrar las palabras. De ella aprendimos los valores que nos acompañan cada día y que intentamos transmitir en todo lo que hacemos. Su ejemplo, su manera de entender la vida y todo lo que nos ha enseñado permanecerán siempre con nosotros», compartió Koke en redes sociales.